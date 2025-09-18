Accueil » Apple prépare un bond des ventes d’iPhone 18 en 2026, l’iPhone Fold en ligne de mire

Selon Nikkei, Apple a demandé à ses fournisseurs de se préparer à une hausse de la production d’iPhone pour 2026, avec un objectif fixé à 95 millions d’unités pour la future gamme iPhone 18.

Ce chiffre représente une augmentation de 10 % par rapport aux 85 millions d’iPhone 17 prévus en 2025.

Cette hausse spectaculaire intrigue les analystes, qui y voient le signe que l’iPhone Fold, premier pliable de la marque, pourrait enfin arriver l’année prochaine.

Bien que le rapport de Nikkei ne cite pas directement le modèle pliable, 9to5Mac avance l’hypothèse d’un « halo effect » : l’iPhone Fold stimulerait non seulement ses propres ventes mais aussi celles des modèles classiques de l’iPhone 18.

L’iPhone Air, un prélude au pliable

Apple a récemment confirmé l’existence de l’iPhone Air 2, un modèle plus fin pensé comme une passerelle vers la technologie pliable.

Son design plus compact et son épaisseur réduite pourraient constituer la base technique idéale pour concevoir un iPhone Fold, en combinant deux formats ultra-fins autour d’une charnière et d’un écran central déployable.

Cette stratégie fait écho aux critiques adressées aux iPhone récents, jugés plus « massifs » que les modèles les plus fins du marché, comme l’ancien iPhone 6s.

Vers un lancement en 2026 ?

Selon plusieurs fuites, l’iPhone Fold serait prévu pour 2026. La gamme attendue l’an prochain pourrait donc inclure :

iPhone 18

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Air 2

iPhone Fold

Si ce calendrier se confirme, Apple entrerait enfin sur le marché des smartphones pliables, longtemps dominé par Samsung, Oppo et Motorola.