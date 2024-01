CES 2024 : Invoxia lance le Minitailz, un collier intelligent révolutionnaire pour animaux de compagnie

L’entreprise française spécialisée dans la technologie pour animaux de compagnie, Invoxia, a récemment présenté son innovation révolutionnaire, le collier intelligent Invoxia Minitailz, au CES 2024.

Ce dispositif intéressant, conçu pour les chats et les chiens, surpasse son prédécesseur, le collier intelligent pour chiens Invoxia, grâce à une série de fonctions améliorée visant à fournir des informations complètes sur la santé et le comportement de l’animal.

Comme l’explique TechCrunch, l’une des caractéristiques du collier connecté Minitailz est sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 36 grammes, soit une réduction considérable par rapport aux 130 grammes de son prédécesseur. Cette construction rationalisée garantit la compatibilité avec les animaux de compagnie de petite taille et s’adapte parfaitement aux colliers existants grâce à son anneau ajustable, offrant ainsi commodité et facilité d’utilisation aux propriétaires d’animaux de compagnie.

Le collier intègre une technologie de pointe, combinant les fonctionnalités SIM et GPS intégrées. Cette intégration permet de suivre en temps quasi réel les mouvements des animaux de compagnie, y compris les activités de routine telles que la marche et la course, ainsi que les poussées d’énergie spontanées communément appelées « zoomies ».

Ce mécanisme de suivi complet permet aux propriétaires d’animaux de compagnie de disposer d’informations précieuses sur les activités quotidiennes de leur animal, ce qui favorise une meilleure compréhension de leur état de santé et de leur comportement.

Un collier connecté spécial

Le collier Minitailz se distingue par sa capacité à transcender les fonctions de suivi traditionnelles. Au-delà du suivi des mouvements, ce dispositif innovant présente une fonction de suivi de la santé révolutionnaire, capable de détecter la fibrillation auriculaire (AFib) chez les animaux de compagnie.

Cette capacité pionnière permet aux propriétaires d’animaux de compagnie de disposer d’outils proactifs pour identifier les battements de cœur irréguliers, ce qui permet une intervention opportune et une gestion diligente de la santé.

De plus, Invoxia a ingénieusement intégré un agent d’IA génératif conversationnel dans l’application Minitailz. Cette fonctionnalité intuitive d’IA génère des rapports personnalisés sur les animaux de compagnie et répond facilement aux demandes des propriétaires, garantissant ainsi une expérience conviviale et interactive.

Grâce à cette fonctionnalité, les propriétaires d’animaux peuvent accéder à des informations personnalisées et obtenir des réponses immédiates à leurs questions, améliorant ainsi leur compréhension et leur relation avec leurs compagnons à fourrure.

Disponibilité et prix

Le Minitailz d’Invoxia sera disponible sur petcare.invoxia.com dès le 8 janvier 2024 pour la version destinée aux chiens, et en mars 2024 pour celle destinée aux chats. Minitailz est disponible sur le site d’Invoxia au prix de 99 €. Le prix n’inclut pas l’abonnement, lequel est disponible à partir de 8,3 euros/mois (abonnement 12 mois à 129,95 euros ou 24 mois à 199,95 euros).

Les deux variantes sont proposées à un prix compétitif de 99 euros, avec un abonnement mensuel nominal à partir de 8,30 euros pour les services SIM, ce qui rend cette technologie de pointe pour animaux de compagnie accessible et abordable.

Le collier connecté Minitailz d’Invoxia représente une avancée monumentale dans l’évolution des soins aux animaux de compagnie, en associant une technologie de pointe à une approche centrée sur l’utilisateur pour permettre aux propriétaires d’animaux de compagnie d’obtenir des informations complètes sur la santé et le comportement de leur animal.