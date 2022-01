CES 2022 : Invoxia dévoile un collier intelligent de suivi de la santé des chiens

Avec l’émergence des smartwatches axées sur la santé, comme l’Apple Watch, les humains ont pu surveiller leur rythme cardiaque, leur taux d’oxygène dans le sang et d’autres signaux de santé vitaux. Aujourd’hui, Invoxia a mis au point un dispositif de surveillance de la santé analogue, déguisé en collier intelligent pour chiens de compagnie, le Smart Dog Collar.

Il s’agit du premier collier biométrique pour chiens au monde, qui permet aux propriétaires d’animaux de surveiller les différents signes vitaux de leurs amis à fourrure, notamment leur rythme cardiaque et respiratoire, leurs activités quotidiennes, et même de les suivre grâce au GPS.

Le collier intelligent Invoxia pour chiens a été récemment dévoilé au CES 2022. L’entreprise affirme avoir travaillé avec plusieurs cardiologues vétérinaires certifiés pour développer un algorithme d’IA à apprentissage profond permettant de suivre la santé des chiens. La société a utilisé des capteurs radar miniaturisés, analogue au radar Soli que Google a utilisé sur le Pixel 4, pour développer le collier connecté.

Ces minuscules capteurs radar utilisent des signaux radio, qui ne sont pas réfléchis par les poils, pour surveiller la santé des chiens. Dès lors, contrairement aux smartwatches qui doivent être en contact étroit avec la peau des utilisateurs pour recueillir des données de santé, le collier connecté fonctionne quelle que soit la fourrure de vos amis quadrupèdes.

Pour Amélie Caudron, CEO d’Invoxia : « Depuis le lancement de notre Pet Tracker en 2018, nous avons pu recueillir des millions de données sur l’activité des animaux de compagnie. Avec notre Smart Dog Collar, nous allons encore plus loin en fournissant des informations essentielles sur leur santé cardiaque dans le temps. Nous sommes persuadés que la grande quantité de données recueillies dans le temps ouvrira de nouvelles portes à la recherche sur les corrélations entre les signes vitaux et les maladies. Nous espérons apporter aux animaux ce que la santé connectée a pu apporter aux êtres humains, et découvrir, in fine, de nouveaux marqueurs, traitements et médicaments, et positionner Invoxia comme un maillon indispensable de l’écosystème de santé canine ».

Suivez votre chien

En ce qui concerne les fonctions de suivi, le Smart Dog Collar d’Invoxia peut surveiller et suivre les activités quotidiennes, notamment la marche, la course, le grattage, l’alimentation, les aboiements et le repos. La société affirme qu’elle utilise quatre années de données collectées sur sa plateforme existante de suivi GPS pour animaux de compagnie pour suivre les activités quotidiennes des chiens. De plus, il est livré avec une housse en tissu amovible qui vous permet de nettoyer facilement l’appareil lorsque votre chien revient d’une séance de baignade dans un étang boueux.

Outre le suivi des signes vitaux de votre animal, le collier connecté Invoxia peut également suivre sa localisation grâce au GPS. Il est également doté d’un buzzer intégré et de fonctions d’alerte en cas d’évasion et est compatible avec les technologies Bluetooth, Wi-Fi et LTE-M.

Toutefois, il convient de mentionner que le Smart Dog Collar d’Invoxia ne sera initialement disponible que pour les chiens de taille moyenne à grande. En effet, il est actuellement difficile de développer une version plus miniaturisée de la technologie radar sur laquelle repose le collier connecté. De plus, l’ensemble du système serait plus lourd à porter au cou pour les petits chiens.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix et la disponibilité du Smart Dog Collar, Invoxia prévoit de le commercialiser au cours de l’été 2022. Le prix prévu du collier intelligent est de 99 euros.

Cependant, pour utiliser les fonctionnalités GPS de l’appareil, les utilisateurs devront souscrire un abonnement mensuel de 12,99 euros sur l’application Invoxia Pet Tracker.