OpenAI déploie GPT-5-Codex : une nouvelle ère pour le codage assisté par IA

OpenAI vient d’annoncer une mise à jour majeure de Codex, son outil d’assistance au développement logiciel, avec le lancement de GPT-5-Codex, une nouvelle déclinaison de GPT-5 spécialement conçue pour améliorer ses performances en programmation et en revue de code.

Désormais intégré à une version spécialisée de son modèle phare GPT-5, Codex devient plus autonome et capable de gérer des tâches allant du simple correctif aux projets complexes sur plusieurs heures.

Cette avancée marque une étape clé vers des agents de codage intelligents qui fonctionnent comme de véritables collaborateurs virtuels.

Les grandes nouveautés de GPT-5-Codex

GPT-5-Codex arrive avec une pensée dynamique : contrairement aux précédents modèles, GPT-5-Codex ajuste en temps réel le temps qu’il consacre à une tâche de codage. Cela peut varier de quelques secondes à plus de 7 heures, selon la complexité du problème.

Il offre de meilleure performance sur les benchmarks. Sur SWE-bench Verified (mesure des capacités de codage agentiques), GPT-5-Codex surpasse GPT-5, tandis qu’il excelle également sur des benchmarks de refactoring de code dans de grands dépôts.

Enfin, GPT-5-Codex s’améliore dans la revue de code qui devient plus pertinente : évalué par des ingénieurs logiciels expérimentés, le modèle génère moins de commentaires incorrects et plus de remarques jugées « à fort impact ».

Des retours utilisateurs prometteurs

Les premiers testeurs rapportent des expériences inédites.

Un développeur a vu Codex travailler en autonomie plus de 7 heures , ajustant sa stratégie en temps réel pour optimiser un projet.

, ajustant sa stratégie en temps réel pour optimiser un projet. D'autres louent ses capacités en revue de code , jugées plus pertinentes et avec moins de faux positifs que les anciennes versions.

Comme l’a résumé un ingénieur : « Ce n’est plus seulement un assistant, c’est un collaborateur qui pense et planifie ».

Défis et perspectives

Malgré son potentiel, certains experts pointent :

Des risques de sécurité si l’on délègue trop à l’IA.

si l'on délègue trop à l'IA. La nécessité de garder une expertise humaine pour valider et maintenir le code.

OpenAI, de son côté, mise sur une approche plus « humaine » du modèle (personnalité plus chaleureuse, moins flatteuse) et prépare déjà l’avenir avec des fonctions avancées comme la génération automatique de pull requests ou le traitement parallèle de gros projets.

Disponibilité de GPT-5-Codex

GPT-5-Codex est désormais disponible dans les produits Codex accessibles via :

Terminal

IDE

GitHub

ChatGPT

Il est déployé dès maintenant pour les utilisateurs ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise. Une ouverture à l’API est prévue prochainement.

Un marché de plus en plus concurrentiel

Cette mise à jour arrive dans un contexte où les outils de codage IA connaissent une forte demande et une concurrence accrue :

Avec GPT-5-Codex, OpenAI veut repositionner Codex comme une alternative de premier plan.

GPT-5-Codex ne représente pas une simple amélioration incrémentale, mais une mutation profonde du rôle de l’IA en programmation. Pour les développeurs, c’est l’opportunité de déléguer le fastidieux et de se concentrer sur la créativité. Pour OpenAI, c’est un pas de plus vers son ambition : faire de Codex un ingénieur logiciel virtuel au service de tous.