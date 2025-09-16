Google Doodle célèbre le lancement de l’UEFA Champions League 2025

Le 16 septembre, Google a modifié l’interface de sa page d’accueil pour célébrer le début de l’UEFA Champions League 2025, la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe.

UEFA Champions League 2025 : Un doodle inspiré du trophée aux grandes oreilles

Le doodle du jour met en scène un ballon d’argent qui file dans les filets, stylisé avec les lettres de Google. Un clin d’œil évident à la mythique coupe aux grandes oreilles, convoitée par tous les clubs européens.

Google a accompagné ce visuel d’un message simple mais symbolique : « Bonne chance à toutes les équipes et aux joueurs ! ».

L’UEFA a confirmé que la compétition se déroulera à travers toute l’Europe et s’étendra jusqu’au 30 mai 2026.

La grande finale aura lieu à Budapest (Hongrie), point culminant d’un long parcours où les plus grands clubs tenteront de décrocher la gloire.

Comme chaque année, la Ligue des Champions sera non seulement le théâtre de chocs entre géants du football, mais aussi l’occasion pour de jeunes talents d’émerger et d’écrire des histoires inspirantes.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Depuis sa création, l’UEFA Champions League incarne l’excellence et la passion du football européen. Le Doodle de Google traduit cette dimension festive et universelle : plus qu’un simple tournoi, c’est un spectacle suivi par des millions de fans à travers le monde.