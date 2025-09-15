Accueil » Tesla : Elon Musk visera 1 000 milliards de dollars avec un nouveau plan de rémunération

Tesla vient de dévoiler l’un des plans de rémunération les plus ambitieux (et controversés) de l’histoire des entreprises.

Si Elon Musk réussit à porter la valorisation du constructeur automobile de 1 000 à 8 500 milliards de dollars dans la prochaine décennie, il pourrait toucher jusqu’à 1 000 milliards de dollars en actions et primes, devenant ainsi le premier trillionaire au monde.

Tesla : Un plan hors norme basé sur la performance

Le package, présenté par la présidente du conseil d’administration, Robyn Denholm, repose sur 12 paliers de performance. Chaque tranche ne se débloque que si Tesla atteint des objectifs colossaux :

Doubler sa valorisation pour la première prime,

Puis l’augmenter par paliers jusqu’à huit fois,

Atteindre un EBITDA de 400 milliards de dollars (soit 40x plus qu’aujourd’hui).

Ce mécanisme vise à aligner directement la fortune de Musk sur la création de valeur pour les actionnaires. Denholm insiste : il ne s’agit pas seulement d’argent, mais d’un levier pour garder Musk focalisé sur Tesla alors qu’il jongle aussi avec SpaceX, xAI et Neuralink.

Un débat sur la gouvernance et les excès

Les critiques ne tardent pas à pointer du doigt :

Dilution d’actions pour les autres actionnaires,

Risque de gouvernance si Musk accroît encore son influence décisionnelle,

Répétition des erreurs du passé, après l’annulation en justice de son précédent plan de 56 milliards de dollars

De nombreux investisseurs voient cette rémunération comme un pari risqué sur l’IA, la robotique et la conduite autonome, secteurs que Tesla veut dominer. D’autres y voient un « chèque en blanc » pour un dirigeant déjà surchargé.

Un vote décisif prévu le 6 novembre 2025

Les actionnaires devront se prononcer sur cette proposition historique. Si elle passe, Tesla enverra un signal fort : celui d’un pari assumé sur Musk comme moteur unique de l’innovation.

Les partisans (comme Charles Hoskinson) applaudissent la logique : récompenser la création de valeur colossale.

Les opposants (comme Judd Legum ou Arwa Mahdawi du Guardian) dénoncent un excès « obscène », surtout face aux difficultés récentes de Tesla en termes de ventes.

Au-delà de Tesla, ce package pourrait redéfinir les standards mondiaux de rémunération des dirigeants. Jamais un plan n’avait autant misé sur des objectifs financiers et technologiques aussi ambitieux.

Pour Tesla, l’enjeu est clair :

Garder Musk à la barre,

Accélérer le pivot vers l’IA et les véhicules autonomes,

Rattraper et dépasser les géants de la tech comme Nvidia et Apple.

Mais pour les observateurs, la question demeure : faut-il confier autant de pouvoir et de richesse à un seul homme ?