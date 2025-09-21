Accueil » Pixel 10 Pro XL : Google améliore enfin la réparabilité de son flagship

Pixel 10 Pro XL : Google améliore enfin la réparabilité de son flagship

Pixel 10 Pro XL : Google améliore enfin la réparabilité de son flagship

Le nouveau Google Pixel 10 Pro XL ne se contente pas de jouer la carte des caméras et de l’IA. Il se distingue aussi sur un terrain souvent négligé par les constructeurs : la réparabilité.

Un récent démontage de Zack Nelson (JerryRigEverything) révèle que Google a repensé son flagship pour le rendre bien plus simple à démonter et réparer soi-même.

Un gros changement : la batterie facile à retirer

Fini les couches de colle compliquées des anciens Pixels. Sur le Pixel 10 Pro XL, Google adopte désormais des languettes de retrait qui permettent d’extraire la batterie sans outils spéciaux.

Résultat : un remplacement plus rapide, moins cher, et beaucoup moins intimidant pour l’utilisateur.

Nelson note aussi que le smartphone a fonctionné normalement après réassemblage — un détail qui peut sembler évident, mais qui n’était pas toujours garanti sur les modèles précédents.

Une conception plus robuste et mieux pensée

Le Pixel 10 Pro XL profite d’un châssis plus solide, limitant les risques de casse lors d’une ouverture. Autre point fort : Google publie désormais des guides de réparation officiels et vend directement les pièces détachées via iFixit.

En clair : réparer son Pixel n’est plus une galère réservée aux techniciens confirmés.

Durabilité et autonomie utilisateur

Même si Zack Nelson précise que l’appareil n’atteint pas encore le niveau d’un Fairphone, le Pixel 10 Pro XL marque un vrai tournant pour Google :

Meilleure réparabilité

Moins de déchets électroniques

Coûts de réparation réduits

Avec les éloges récents d’iFixit sur la gamme Pixel 10, on peut dire que Google prend enfin la réparabilité au sérieux comme un axe de design.

La réparabilité n’est pas qu’une question de bricolage. Pour l’utilisateur, c’est la garantie de prolonger la durée de vie de son téléphone, pour l’environnement, c’est une réduction des déchets électroniques, et pour Google, c’est un moyen de se différencier des concurrents qui privilégient souvent le design scellé au détriment de la durabilité.

En somme, le Pixel 10 Pro XL devient un choix pertinent non seulement pour ses performances et son IA, mais aussi pour sa philosophie durable.