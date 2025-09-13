Accueil » Amazon déploie « Lens Live » : l’IA qui transforme votre caméra en moteur de recherche shopping

Amazon déploie « Lens Live » : l’IA qui transforme votre caméra en moteur de recherche shopping

Amazon déploie « Lens Live » : l’IA qui transforme votre caméra en moteur de recherche shopping

Amazon renforce son expérience d’achat mobile avec Lens Live, une nouvelle fonction basée sur l’IA générative. Directement intégrée à l’application Amazon, elle permet aux utilisateurs de scanner des objets du monde réel avec la caméra de leur smartphone pour retrouver instantanément ces produits (ou leurs équivalents) sur la plateforme.

La recherche visuelle existe déjà sur Amazon, mais Lens Live va plus loin grâce à l’IA. Le système analyse les objets filmés en direct et propose immédiatement des correspondances pertinentes disponibles à la vente. Couplée à l’assistant d’achat Rufus, cette innovation permet non seulement de trouver l’article recherché plus vite, mais aussi d’obtenir des informations détaillées pour guider l’achat.

Comment marche « Lens Live » dans Amazon ?

L’utilisation est très simple, à la manière de Google Lens : il suffit de pointer la caméra vers un objet, puis Lens Live scanne et identifie le produit. Une fois la correspondance trouvée, l’utilisateur peut ajouter directement l’article à son panier ou passer commande.

Lens Live s’inscrit dans la continuité des efforts d’Amazon pour intégrer l’IA au shopping en ligne. Après le lancement en 2024 de Rufus, son chatbot de recommandations, la firme a introduit des fonctionnalités comme Buy For Me, un agent intelligent capable d’acheter pour le compte de l’utilisateur, même sur des sites tiers.

Avec Lens Live, Amazon simplifie encore l’acte d’achat : plus besoin de taper de longues descriptions, il suffit désormais de pointer et chercher.

Une IA encore plus utile

En combinant IA générative et recherche visuelle, Amazon entend transformer la découverte de produits en une expérience fluide et instantanée. Lens Live pourrait bien devenir l’un des outils préférés des consommateurs pressés, tout en consolidant la position d’Amazon comme leader des innovations e-commerce.