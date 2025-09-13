fermer
Opera muscle son navigateur iOS pour séduire les utilisateurs d’iPhone et les détourner de Safari
Opera muscle son navigateur iOS pour séduire les utilisateurs d’iPhone et les détourner de Safari

Opera veut clairement pousser les propriétaires d’iPhone à faire de son navigateur leur application par défaut. Pour y parvenir, la société mise sur deux leviers : des outils de gestion avancée des onglets et une personnalisation poussée de l’expérience utilisateur.

Le nouveau système de gestion d’onglets d’Opera pour iOS se présente comme « le plus avancé du marché ».

Une fonction de recherche par mot-clé permet de retrouver rapidement un onglet précis, tandis qu’un carrousel swipeable offre une navigation fluide entre onglets standards, onglets synchronisés depuis d’autres appareils, et sessions privées.

Search to Find Tabs

Objectif : éviter l’angoisse du « tab overload » qui décourage souvent les utilisateurs mobiles

Configure Menu

Opera permet désormais de choisir quelles fonctions afficher sur l’écran principal, pour garder ses outils favoris à portée de main. L’assistant IA Aria a été déplacé au centre de la barre inférieure pour un accès direct ; selon la requête, il s’appuie sur GPT-4o ou Gemini 2.0.

Aria Icon Bottom Bar

L’écran d’accueil s’agrémente aussi de fonds d’écran thématiques, tandis que le caroussel sur la page d’accueil affiche un flux dynamique d’actualités et de scores de football en direct.

Tab Bar Icons

Pourquoi passer à Opera ?

Là où Safari mise sur son intégration profonde à iOS, Opera tente de séduire avec des fonctionnalités différenciantes : affichage fidèle des sites comme sur desktop, navigation plus fluide entre onglets multiples, IA embarquée, et personnalisation visuelle.

Comme l’explique Jona Bolin, product manager chez Opera : « Certains disent que nous allons trop loin avec les onglets. Peut-être, mais nous savons les contrôler ».

Disponibilité

Opera pour iOS est disponible gratuitement sur l’App Store. L’app peut être définie comme navigateur par défaut en quelques étapes via les réglages d’iOS.

