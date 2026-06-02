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Withings BodyFit : une nouvelle balance connectée qui ambitionne d’apporter la précision du DEXA à domicile

Withings BodyFit : une nouvelle balance connectée qui ambitionne d’apporter la précision du DEXA à domicile

Pendant longtemps, l’analyse avancée de la composition corporelle est restée l’apanage des centres médicaux et des équipements spécialisés. Avec BodyFit, Withings veut démocratiser cet accès en proposant une station de santé connectée capable d’évaluer la répartition musculaire et graisseuse du corps avec un niveau de précision revendiqué comme proche du DEXA, directement depuis la salle de bain.

Présentée comme la balance la plus avancée jamais conçue par la marque française, BodyFit vise aussi bien les sportifs que les personnes en perte de poids ou suivant un traitement métabolique de type GLP-1.

Une analyse corporelle à 6 zones en seulement 10 secondes

La principale innovation de BodyFit repose sur une poignée rétractable intégrant quatre électrodes supplémentaires, en complément des quatre électrodes situées sur la plateforme.

Cette architecture permet une analyse segmentaire complète du corps en six zones distinctes :

Bras gauche

Bras droit

Tronc

Jambe gauche

Jambe droite

Analyse corporelle globale

Grâce à cette approche, la balance peut distinguer précisément la répartition entre masse musculaire, masse grasse et graisse viscérale, offrant une vision beaucoup plus détaillée qu’une simple mesure du poids.

Une technologie BIS validée face au DEXA

Withings s’appuie ici sur une technologie de spectroscopie par impédance bioélectrique (BIS) fonctionnant sur 13 fréquences différentes. Selon la marque, les résultats ont été comparés à ceux obtenus via des scanners DEXA, référence clinique pour l’analyse corporelle. Une étude menée avec Mon Stade, centre spécialisé en sport-santé, sur 80 participants, aurait montré jusqu’à 99 % de corrélation pour la masse grasse, et jusqu’à 98 % de corrélation pour la masse musculaire.

L’objectif n’est toutefois pas de remplacer un examen médical, mais d’offrir un suivi régulier et cohérent de l’évolution corporelle au quotidien.

Un outil pensé pour les sportifs et la perte de poids

Au-delà du simple suivi pondéral, BodyFit cherche à répondre à une problématique souvent négligée : comprendre ce qui est réellement perdu ou gagné lors d’une transformation physique.

Perdre du poids ne signifie pas forcément perdre de la graisse. À l’inverse, une stabilité sur la balance peut masquer un gain musculaire important.

Grâce à son suivi détaillé, BodyFit permet notamment de surveiller : la masse musculaire, la masse grasse, la graisse viscérale, l’évolution des différentes zones du corps et les indicateurs métaboliques.

Un intérêt particulier pour les utilisateurs de traitements GLP-1

Withings cible également les personnes utilisant des médicaments de type GLP-1, désormais largement prescrits dans la gestion du diabète et de l’obésité.

Ces traitements peuvent entraîner une perte musculaire significative en parallèle de la réduction de la masse grasse. La marque met donc en avant la capacité de BodyFit à suivre précisément ces évolutions afin d’aider les utilisateurs à préserver leur masse musculaire pendant leur parcours de perte de poids.

L’application propose également un accompagnement personnalisé et un accès aux services de coaching de l’écosystème Withings+.

Plus de 40 indicateurs de santé et une IA intégrée

BodyFit ne se limite pas à l’analyse corporelle. La station fournit plus de 40 indicateurs liés à la santé et au métabolisme. Les données sont ensuite centralisées dans l’application mobile de Withings.

Les utilisateurs bénéficient également d’un mois d’essai à Withings+, qui inclut notamment Health Assistant, un assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle capable d’interpréter les résultats et de générer des recommandations personnalisées.

Un positionnement premium mais accessible

Avec un prix fixé à 249,95 euros, BodyFit se situe sur le segment haut de gamme des balances connectées. Withings justifie ce positionnement par la richesse des données fournies et par la comparaison avec les examens DEXA, dont le coût peut atteindre plusieurs centaines d’euros lorsqu’ils sont réalisés en dehors d’un parcours médical.

La commercialisation est prévue à partir du 1er juillet 2026 en France et dans plusieurs pays européens.

Withings veut transformer la balance en véritable outil de santé préventive

Depuis plusieurs années, Withings cherche à faire évoluer la balance connectée au-delà du simple indicateur de poids. Avec BodyFit, la marque pousse cette logique encore plus loin en faisant de la composition corporelle un biomarqueur central du suivi de santé. Cette approche répond à une évolution des usages : les consommateurs s’intéressent de plus en plus à la qualité de leur perte de poids, à leur masse musculaire et à leur santé métabolique plutôt qu’au chiffre affiché sur la balance.

L’arrivée des traitements GLP-1, l’essor du sport-santé et la démocratisation du suivi personnalisé créent un contexte particulièrement favorable à ce type de produit.

Si les performances annoncées se confirment dans l’usage quotidien, BodyFit pourrait devenir l’une des références du marché des stations de santé connectées grand public.