Anker Soundcore Work : un mini-enregistreur vocal IA qui tient dans une pièce de monnaie

Lors de l’IFA 2025, Anker dévoile le Soundcore Work, un enregistreur vocal dopé à l’IA pensé pour les pros, les étudiants et les créatifs qui veulent capturer et transcrire leurs réunions ou conversations sans effort.

Plus petit qu’une pièce de monnaie, il combine design discret, IA locale et transcriptions multilingues.

Un format miniature, une autonomie solide

Le Anker Soundcore Work mesure 2,3 cm de diamètre, pour 10 g seulement. Il se fixe magnétiquement, ou à l’aide d’un cordon pour le porter en toute discrétion. L’autonomie annoncée est de 8 heures en continu, extensibles à 32 heures avec son chargeur-batterie propriétaire.

Évidemment, comme tout produit lancé en 2025, le Soundcore Work arrive avec des fonctions IA :

Double micros avec activation par simple tap.

Double tap pour marquer les moments clés à retrouver plus vite dans les transcriptions.

Transcription instantanée en 100+ langues via GPT-4o en local → confidentialité garantie.

Résumés automatiques et mise en avant des passages importants.

Exportation et recherche depuis l’appli Soundcore.

Confidentialité et sécurité

Les enregistrements sont chiffrés et traités directement sur l’appareil, avec option de partage via le cloud si nécessaire.

Le lancement prévu en septembre 2025 (déploiement mondial progressif), au prix de 99,99 dollars avec des services de base inclus. Une option d’abonnement existe, au prix de 15,99 dollars/mois pour des fonctionnalités avancées (détails à venir).

Avec le Soundcore Work, Anker propose un outil aussi compact qu’utile, capable de transformer vos discussions en notes exploitables en quelques instants. Entre son format miniature et son IA embarquée, il pourrait bien devenir un incontournable pour ceux qui veulent capturer, résumer et partager l’essentiel sans sortir leur smartphone.