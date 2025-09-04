fermer
Anker dévoile sa nouvelle gamme Prime : batterie 300W, dock 14-en-1 et chargeur Qi2

À l’IFA 2025, Anker frappe fort avec une mise à jour complète de sa série Prime, pensée pour les utilisateurs qui veulent tout charger plus vite et plus efficacement.

La star ? Une batterie externe de 26 000 mAh capable de délivrer jusqu’à 300W, accompagnée d’un dock 14-en-1, d’un chargeur GaN compact et d’une station de charge sans fil Qi2.

Batterie externe Prime (26 000 mAh, 300 W)

  • Capacité : 26 250 mAh (99,75 Wh), compatible avion.
  • Ports : 2 USB-C bidirectionnels 140W chacun + 1 USB-A 22,5W.
  • Puissance totale : 300W → permet de recharger deux PC portables + un smartphone en même temps.
  • Recharge ultra-rapide : 250W en entrée, de 0 à 80 % en 35 minutes avec deux chargeurs 140W.
  • Compatibilité avec le Prime Charging Base (150W), vendu séparément.
  • Écran intégré et suivi via l’application Anker.
  • Dimensions : 159,9 x 38 x 62,7 mm.
  • Disponibilité : 25 septembre 2025, prix encore inconnu.

Station d’acceuil Prime 14-en-1

Un véritable hub polyvalent pour PC et Mac :

  • Connectique : USB-C (10 Gbps + charge), USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, audio, SD/TF.
  • Support triple écran (8K/4K/4K).
  • Écran intégré pour suivre la puissance, les transferts et la température.
  • Application PC dédiée pour la gestion des ports.
  • Prix : 349,99 euros.
  • Disponibilité : 5 septembre 2025.

Chargeur GaN Prime (210 W)

  • Trois ports USB-C 140W chacun, mais puissance totale limitée à 210W (140W + 35W + 35W).
  • 43 % plus petit que le chargeur Apple 140W.
  • Prise pliable et écran intégré avec suivi détaillé via Bluetooth/app.
  • Prix : 129 euros
  • Disponibilité : 25 septembre 2025.

Station de charge sans fil Prime (Qi2)

Une station 3-en-1 avec refroidissement actif :

  • Charge Qi2 25W pour smartphone.
  • Support Apple Watch 5W et AirPods 5W.
  • Refroidissement actif limitant la température à 36 °C, avec un bruit réduit à 29 dB ou un mode nuit quasi-silencieux.
  • Prix : à confirmer.
  • Disponibilité : 25 septembre 2025.

Anker muscle son écosystème Prime

Avec cette nouvelle gamme, Anker se positionne comme un acteur incontournable de la charge rapide et de la connectivité tout-en-un. Entre la batterie externe 300W taillée pour les voyageurs, le dock 14-en-1 pour les pros, et la station Qi2 pour l’écosystème Apple et Android, la marque veut s’imposer comme la solution premium face à ses concurrents comme EcoFlow.

