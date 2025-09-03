Accueil » Acer Iconia X12, X14, A14 et A16 : quatre grandes tablettes Android avec béquille et son stéréo

À l’occasion de l’IFA 2025, Acer élargi sa gamme de tablettes Android avec pas moins de quatre nouveaux modèles grand format : les Iconia X12, X14, A14 et A16.

Avec des écrans allant de 12,6 à 16 pouces, toutes embarquent une béquille intégrée, des haut-parleurs stéréo puissants et la fonction Acer Screen Casting, qui permet d’utiliser la tablette comme moniteur sans fil.

Acer Iconia X12 : la plus compacte avec écran AMOLED 2.5K

La plus petite de la gamme embarque un écran AMOLED de 12,6 pouces en 2 560 × 1 600 pixels avec un format 16:10 et une luminosité de 400 nits. Elle est animée par un MediaTek Helio G99, accompagné de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible via microSD.

Avec sa batterie de 8 000 mAh, la Iconia X12 promet jusqu’à 16 heures d’autonomie. Elle intègre un capteur photo arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Compatible avec les stylets USI 2.0 et MPP 2.5, elle peut également accueillir un clavier détachable via des pins POGO.

Poids plume de 500 g, la Iconia X12 sera proposée dès 369,99 euros.

Acer Iconia X14 : plus grand écran, boost IA et OLED

Avec son écran AMOLED de 14 pouces en 1920 × 1200 pixels, la Iconia X14 mise sur un processeur Allwinner A733 avec NPU pour activer des fonctionnalités IA comme l’AI Super Resolution ou le contrôle gestuel Smart Sensing.

Elle supporte jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1, et profite du WiFi 6 et du Bluetooth 5.4. En revanche, pas de stylet ni de clavier détachable.

Sa batterie reste à 8 000 mAh, pour environ 10 heures d’usage. Poids : 910 g. Prix annoncé : 310 euros.

Acer Iconia A14 : la version plus abordable en LCD

La Iconia A14 reprend quasiment la même fiche technique que la X14 : Allwinner A733, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 8 000 mAh de batterie, WiFi 6 et Bluetooth 5.4.

La différence majeure ? Son écran, qui passe à une dalle IPS LCD de 14 pouces en Full HD (1920 × 1200). Ce choix permet de proposer un prix plus agressif : 260 €.

Acer Iconia A16 : le maxi-format 16 pouces

Véritable hybride entre tablette et moniteur portable, la Iconia A16 embarque un écran IPS LCD de 16 pouces en 1920 × 1200 pixels, idéal pour le multimédia et l’usage collaboratif grâce au kickstand intégré.

Elle reprend la même configuration que la Iconia X14 et A14 (Allwinner A733, jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage). Son format XXL implique un poids de 980 g et une disponibilité légèrement décalée, pour un prix à partir de 299 euros.

Acer mise sur le grand format accessible

Avec cette nouvelle gamme Iconia, Acer veut séduire les utilisateurs en quête de tablettes multimédias grand écran sans se ruiner. L’Iconia X12 vise la portabilité premium, la X14 apporte des fonctions IA, la Iconia A14 se positionne comme le modèle économique, et l’A16 repousse les limites avec son immense dalle 16 pouces.

Un quatuor qui pourrait bien donner un coup de fouet au marché des tablettes Android, surtout avec des prix allant de 300 à 350 $.