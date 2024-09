Accueil » Acer dévoile les Swift 14 AI et Swift 16 AI : Puissance et IA au rendez-vous

À l’IFA 2024, Acer vient d’ajouter deux nouveaux modèles à sa gamme Swift d’ordinateurs portables fins et légers. Les nouveaux Swift 14 AI et Swift 16 AI sont équipés des derniers processeurs Core Ultra d’Intel. Ces processeurs x86 promettent une accélération des charges de travail liées à l’intelligence artificielle et une plus grande autonomie de la batterie. Le Swift 14 AI est également équipé de versions AMD et Qualcomm Snapdragon.

Le Swift 14 AI se décline en deux variantes : l’une est équipée d’un processeur Intel Core Ultra 7 et l’autre d’un Core Ultra 5. Tous deux intègrent la technologie Intel Arc Graphics. Vous avez également deux options d’affichage : un écran OLED de 14 pouces 3K ou 2K 90Hz ou un écran tactile IPS 2K. La mémoire LPDDR5x rapide comme l’éclair va jusqu’à 32 Go et le stockage SSD plafonne à 1 To. Acer affirme que la batterie à charge rapide de 65 Wh offre une autonomie de 29 heures.

Le Acer Swift 16 AI est un concentré de puissance entièrement équipé. Vous avez le choix entre les variantes Intel Core Ultra 9, 7 ou 5. Acer propose jusqu’à 2 To de stockage SSD et jusqu’à 32 Go de RAM. L’écran est un énorme OED tactile 3K de 16 pouces. De plus, vous bénéficiez d’une plus grande cellule de 75Wh pour une meilleure autonomie de la batterie. Leurs claviers sont également dotés d’un bouton pour l’intelligence artificielle Copilot+ PC de Microsoft, mais celle-ci ne sera pas active dès le départ. Acer indique qu’il publiera des mises à jour plus tard dans l’année pour l’activer sur les deux ordinateurs portables.

Les Swift 14 AI et Swift 16 AI sont dotés de l’Acer AI, une suite d’outils intelligents accessibles par un bouton dédié sur le clavier. Acer AI comprend Live Art, Acer Assist, PurifiedVoice, PurifiedView et User Sensing. Avec LiveArt, vous pouvez modifier des images ou en créer de nouvelles à l’aide de modèles d’IA génératifs exécutés localement. Acer Assist vous permet de résumer et de rechercher dans des documents à l’aide de l’IA fonctionnant sur l’appareil (idéal pour les fichiers sensibles). PurifiedView et PurifiedVoice sont destinés à améliorer les réunions en obtenant une meilleure qualité d’image des webcams 1440P et des microphones multi-réseaux. Vous saurez que l’intelligence artificielle de l’appareil est active car le pavé tactile s’illuminera.

Les deux modèles disposent de nombreux ports. Plusieurs Type-C, plusieurs Type-A, un port HDMI et une prise casque sont présents. Les deux ordinateurs portables sont équipés de doubles haut-parleurs certifiés DTS. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Le Acer Swift 14 est le plus petit et le plus léger des deux, avec un poids de 1,26 kg. Le Acer Swift 16 est un peu plus lourd, avec un poids de 1,5 kg. Les deux modèles sont dotés d’une charnière à 180 degrés qui peut être actionnée d’une seule main.

Le Acer Swift 14 AI sera disponible en septembre, à partir de 1 199 euros. Le Acer Swift 16 AI arrivera plus tard en décembre, à partir de 1 299 euros.

Le Swift 14 AI arrive aussi avec des puces ARM

Acer lance également le Swift 14 AI avec la puce AMD Ryzen AI 9 365. Sa conception est identique à celle de la version Intel, mais il est équipé d’un écran OLED ou IPS de 14 pouces en résolution Quad HD ou HD. La webcam est également Quad HD au lieu de 1440P. En revanche, il offre jusqu’à 2 To de stockage SSD et 32 Go de mémoire. La batterie est le véritable point fort de ce modèle. Selon le matériel promotionnel, vous pouvez vous attendre à plus de 18 heures de navigation et 27 heures de lecture vidéo.

Le Swift 14 AI est également disponible en version ARM. Il s’agit du Acer Swift Go 14, équipé du Snapdragon X Plus. Il s’agit d’une offre plus abordable, dépourvue des nombreuses fonctionnalités IA d’Acer disponibles dans les modèles standard. Le Swift Go 14 est équipé d’un écran LCD Quad HD TFT ou IPS de 14,5 pouces. La batterie de 75 Wh prend en charge la charge rapide et est censée durer aussi longtemps que le Swift 14 normal. Acer a associé la puce Snapdragon à 32 Go de mémoire et 1 To de stockage.

Les modèles Swift 14 équipés de puces AMD et Snapdragon sont dotés de l’IA Copilot+ PC de Microsoft, dès leur sortie de l’emballage. Le Acer Swift Go 14 AI sera disponible à partir de 999 euros en septembre. Le Acer Swift 14 AI avec AMD Ryzen 365 sera également disponible en septembre, à partir de 1 199 euros.