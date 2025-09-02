Accueil » Meta développe un casque VR plus compact avec un champ de vision élargi à 180°

Les casques de réalité virtuelle ont fait d’immenses progrès ces dernières années, notamment avec le Meta Quest 3, considéré par beaucoup comme un excellent compromis entre qualité, prix et fonctionnalités. Mais même les meilleurs modèles actuels restent lourds à porter pendant de longues sessions et limités par un champ de vision (FOV) souvent bien en deçà de ce que perçoit naturellement l’œil humain.

C’est justement sur ce point que Meta veut révolutionner l’expérience VR.

Un FOV élargi pour une immersion décuplée

Les casques VR actuels, y compris le Meta Quest 3, offrent un FOV horizontal d’environ 104 degrés. C’est déjà correct, mais très loin des 200 à 220 degrés du champ de vision humain naturel. Pour comparaison, l’utilisateur doit souvent « bouger la tête » pour explorer un environnement, ce qui peut limiter l’immersion.

Or, les prototypes récemment dévoilés par Reality Labs, la division XR de Meta, intègrent un champ de vision de 180 degrés, soit quasiment le double de l’actuel Quest 3. On s’approche enfin d’une immersion plus naturelle, où le contenu semble envelopper le regard sans rupture perceptible.

Un design allégé, entre lunettes AR et casque VR

Autre avancée majeure : la compacité du design. Ces nouveaux prototypes prennent la forme de larges lunettes, bien plus fines et légères que les casques VR traditionnels. Là où les casques à FOV élargi, comme ceux de Pimax, sont souvent massifs et encombrants, Meta semble avoir trouvé un compromis entre confort, design, et performance.

Ces prototypes ne sont pas encore destinés au grand public, mais pourraient préfigurer le design du futur Meta Quest 4, voire d’un produit intermédiaire entre la VR pure et les lunettes AR.

Une convergence avec les lunettes AR de demain ?

Meta n’en est pas à son coup d’essai dans l’univers des lunettes immersives. Le géant américain a récemment présenté Orion, un prototype de lunettes AR censé un jour remplacer le smartphone. Apple, de son côté, met aussi le paquet sur le sujet avec sa vision d’un appareil « post-iPhone », incarnée par le Vision Pro et ses futurs dérivés plus compacts.

Mais soyons réalistes : des lunettes AR aussi puissantes qu’un casque VR comme le Quest 3 ne seront pas accessibles avant plusieurs années, en raison des contraintes techniques (puissance, batterie, chaleur) et des coûts de miniaturisation.

C’est pourquoi ces nouveaux casques compacts à FOV élargi pourraient représenter une étape transitoire mais cruciale entre les casques actuels et les lunettes AR de demain.

Pourquoi c’est une avancée importante pour l’industrie ?

Au-delà des performances techniques, cette évolution pourrait rendre la réalité virtuelle plus accessible au grand public. Un casque plus léger, plus proche des lunettes, avec un champ de vision plus large, permettrait une adoption plus facile chez les utilisateurs novices, souvent rebutés par l’encombrement ou le mal des transports lié aux limitations actuelles.

Plus il est facile d’entrer dans la VR, plus l’industrie pourra attirer de créateurs de contenus, de jeux, et d’expériences professionnelles ou éducatives.

Avec ces nouveaux prototypes, Meta semble préparer l’avenir de la VR grand public : plus compacte, plus immersive, et plus agréable à utiliser. Même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, ces avancées pourraient bien définir la direction que prendra le Meta Quest 4.

Alors que l’industrie lorgne sur les lunettes AR comme le futur « big thing », la VR a encore beaucoup à offrir, à condition de continuer à innover dans la bonne direction.