CES 2025 : Google TV s’enrichit avec l’IA Gemini

Lors du CES 2025, Google a annoncé l’intégration de son modèle d’IA Gemini dans l’expérience Google TV. Cette initiative vise à rendre l’interaction avec les téléviseurs plus intuitive et utile, marquant une étape importante dans l’évolution des technologies connectées pour la maison.

Dès la fin de 2025, parler à votre téléviseur ne sera plus futile. Grâce aux capacités de Gemini, Google TV permettra une recherche de contenu plus fluide et intelligente. Vous pourrez poser des questions complexes, comme « Quels sont les meilleurs documentaires sur l’exploration spatiale ? » ou « Quels sont les aliments typiques en Thaïlande ? », et recevoir des résultats enrichis de vidéos pour un contexte visuel.

Selon Google, cette intégration simplifiera également les commandes vocales, offrant une navigation naturelle dans les médias et des réponses sur des sujets variés comme le voyage, la santé ou l’histoire.

Des fonctionnalités au-delà du divertissement

L’intégration de Gemini ne se limite pas à la recherche. Elle ouvre la voie à de nouvelles fonctions captivantes, comme :

Création artistique sur mesure : Concevez des œuvres d’art générées par l’IA directement sur votre téléviseur, seul ou en famille.

Gestion des appareils connectés : Contrôlez votre maison connectée depuis votre téléviseur, en mode veille, pour ajuster les lumières, le thermostat ou vérifier les caméras de sécurité.

Résumé de l’actualité quotidienne : Recevez une synthèse des dernières nouvelles, adaptée à vos intérêts.

Google souligne que ces fonctionnalités transformeront Google TV en un hub centralisé pour le divertissement et les activités connectées.

Des ambitions stratégiques pour 2025

L’investissement de Google dans Gemini ne date pas d’hier. Depuis 2023, l’IA s’est progressivement intégrée dans l’écosystème des produits Google, des mobiles aux ordinateurs portables en passant par les applications Workspace comme Gmail et Calendar. Désormais, Google TV et même WearOS bénéficieront de cette technologie révolutionnaire.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a décrit 2025 comme une année cruciale pour la croissance de Gemini. Lors d’une session stratégique en décembre, il a souligné : « Les enjeux sont élevés. Ces moments disruptifs exigent une concentration implacable pour exploiter les avantages de cette technologie et résoudre de vrais problèmes pour nos utilisateurs. »

Un pari audacieux après des débuts mitigés

Le développement de Gemini n’a pas été sans heurts. Lors de sa première démonstration publique en 2023, le prototype Bard avait mal répondu à une question sur l’espace, ce qui avait coûté cher à Google en termes de valeur boursière. En 2024, l’outil avait dû suspendre sa fonction de génération d’images après des contenus inappropriés.

Malgré ces revers, Google reste confiant quant à l’avenir de Gemini et à son potentiel pour redéfinir l’interaction homme-machine. Les fonctionnalités pilotées par cette IA seront déployées sur certains appareils Google TV dès la fin de l’année, offrant une expérience enrichie et plus personnalisée.

Un pas vers le futur

L’intégration de Gemini dans Google TV marque une nouvelle ère pour la maison connectée. En combinant intelligence artificielle avancée, commandes vocales intuitives et solutions pratiques, Google promet de transformer nos téléviseurs en assistants personnels ultra-compétents. Restez à l’affût, car les premières mises à jour devraient arriver avant la fin de l’année sur les appareils compatibles.