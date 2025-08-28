Accueil » Anker Zolo A121C : un chargeur 4 ports USB-C de 70 W arrive en 2026

Anker continue d’élargir sa gamme Zolo avec un nouvel accessoire qui devrait séduire les utilisateurs nomades : un chargeur mural compact à 4 ports, référencé sous le numéro de modèle A121C. Ce nouveau chargeur a été dévoilé par le leaker @AnkerInsider.

Conçu pour offrir une puissance optimale tout en prenant un minimum de place, ce chargeur est parfait pour alimenter plusieurs appareils simultanément, que ce soit à la maison ou en déplacement.

Zolo A121C : Trois ports USB-C à 70 W + un port USB-A

Le Zolo A121C embarque :

3 ports USB-C pouvant délivrer chacun jusqu’à 70 W,

1 port USB-A limité à 22,5 W.

La puissance totale maximale est de 70 W, ce qui signifie que si vous branchez plusieurs appareils, la charge est répartie entre les ports :

En double utilisation : environ 67,5 W partagés,

En utilisation quadruple : jusqu’à 64,5 W au total.

C’est une gestion d’alimentation assez classique pour les chargeurs multiports, mais largement suffisante pour recharger un ordinateur portable, un smartphone et des accessoires en simultané.

Design compact et pratique pour les voyages

Le chargeur est doté d’une fiche pliable, idéale pour les déplacements. Il sera proposé en deux coloris : noir et blanc. Fidèle à sa stratégie, Anker mise aussi sur la technologie GaN (nitrure de gallium) pour améliorer la gestion thermique et l’efficacité énergétique.

La sortie est prévue courant 2026, à un tarif estimé entre 50 et 60 dollars, ce qui positionne ce modèle face à des concurrents comme le chargeur Belkin 67 W et l’adaptateur Apple 70 W.

Le Zolo A121C pourrait ainsi devenir un nouveau best-seller dans l’univers des chargeurs polyvalents haut de gamme, grâce à son excellent rapport puissance/format/prix.