Articles longs sur X : Une nouvelle ère de publication pour les utilisateurs Premium+

Le réseau social d’Elon Musk, X, poursuit son combat contre les médias traditionnels et les sites Web classiques en lançant les articles longs, qui élargissent considérablement les possibilités offertes aux rédacteurs sur la plateforme.

Annoncée hier dans un message publié sur X, cette fonctionnalité multiplie par quatre la limite de 25 000 caractères, pour atteindre 100 000 caractères. Elle permet également d’intégrer des médias, y compris des images, des vidéos et, bien sûr, des messages X.

Cependant, l’éditeur est actuellement basique. Bien qu’il permette un formatage de texte de base comme le gras, l’italique, le barré, les puces et les listes numérotées, il ne dispose pas d’un lecteur markdown et ne peut pas gérer les blocs de code, ce que les utilisateurs de X ont déjà demandé.

Lorsqu’un utilisateur a écrit un article, celui-ci apparaît dans un nouvel onglet de son profil, à côté de ses réponses et de ses médias. Lorsqu’ils lisent un article, les utilisateurs ont la possibilité d’afficher la page en plein écran pour une interface plus propre et sans distraction, ce qui est un ajout intéressant.

Les articles se comportent comme des posts X normaux, avec la possibilité de répondre, de reposter et d’aimer n’importe quel post d’article.

Qui peut écrire des articles sur X/Twitter ?

Les « articles » sont une fonctionnalité qui n’est disponible que pour les abonnés Premium+ sur X. Alors qu’un compte Premium coûte environ 100,80 euros par an, Premium+ coûte le double, soit environ 201,60 euros — et plus si vous payez mensuellement au lieu d’annuellement.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera utilisée. Sous la direction d’Elon Musk, X est devenu de plus en plus hostile aux journalistes et aux personnes qui créent du contenu en dehors de la plateforme. Elle supprime notamment les liens Substack et les titres des liens vers des contenus externes, réduisant ainsi la capacité des créateurs à atteindre leur public.

Linda Yaccarino, PDG de X, a également encouragé Rockstar Games à télécharger la bande-annonce de Grand Theft Auto 6 directement sur X plutôt que de partager un lien YouTube. C’est ce qu’ils ont fait, mais plus de 24 heures après avoir partagé le lien vers la vidéo YouTube.

Son objectif semble être de minimiser les raisons pour lesquelles les utilisateurs quitteraient le site en ajoutant progressivement des fonctionnalités qui ont été cloisonnées dans différents services et en les regroupant dans un énorme écosystème X payant qui maintient les utilisateurs sur le site, faisant défiler à l’infini une variété de types de contenu. Reste à savoir s’il réussira.