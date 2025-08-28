Galaxy Z Flip 7 : un démontage révèle des progrès en réparabilité

Le Galaxy Z Flip 7, dernier smartphone pliable de Samsung, vient de passer entre les mains de JerryRigEverything pour un démontage complet.

Si le design externe reste fidèle aux précédentes générations, l’intérieur du téléphone réserve quelques surprises agréables, notamment pour ceux qui s’intéressent à la durabilité et à la réparabilité.

Des choix de conception plus favorables à la réparation

Zack Nelson, célèbre YouTuber spécialisé en tests de durabilité, a publié son démontage. Résultat : Samsung a discrètement revu sa copie pour faciliter l’entretien et les réparations. Parmi les améliorations notables :

Les vis utilisées sont désormais des vis cruciformes standards (Philips), bien plus accessibles que les vis propriétaires de type pentalobe utilisées par Apple.

Les deux batteries internes sont maintenant équipées de languettes d’extraction, ce qui évite l’usage d’outils agressifs ou de solvants pour les retirer.

C’est un changement majeur par rapport aux précédents modèles Flip, où le remplacement des batteries était un véritable cauchemar pour les réparateurs.

Des points faibles toujours présents

Malgré ces améliorations, le plus grand défi reste l’écran pliable interne de 6,9 pouces. Cette dalle OLED flexible est complexe à retirer et à remplacer sans risquer d’endommager d’autres composants.

Autre point sensible : la charnière Armor Flex certifiée IP48 (résistante à la poussière et aux éclaboussures), qui reste difficile à démonter. La remplacer en cas d’usure ou de casse nécessitera toujours du temps, de l’expertise et de la patience.

Bonne nouvelle tout de même : l’écran externe (cover screen) et la coque arrière peuvent être retirés relativement facilement, à condition d’utiliser suffisamment d’alcool isopropylique et de chaleur pour ramollir les adhésifs. Ils sortent en un seul morceau, ce qui facilite les remplacements esthétiques ou liés à des chocs.

Vers un pliable plus durable ?

Avec le Galaxy Z Flip 7, Samsung semble enfin prendre en compte la réparabilité dans le design de ses appareils pliables. Certes, la majorité des utilisateurs continueront à se tourner vers les centres de réparation agréés, mais l’usage de vis standard et de batteries extractibles est un signal positif.

Dans un marché où les smartphones pliables sont encore perçus comme fragiles et coûteux à entretenir, ces ajustements discrets, mais significatifs pourraient bien allonger la durée de vie du Flip 7 — un pas dans la bonne direction pour l’électronique durable.