Parallels Desktop 26 est disponible avec support complet de macOS 26 Tahoe

La célèbre solution de virtualisation Parallels Desktop vient de recevoir sa première mise à jour majeure de 2025. Baptisée Parallels Desktop 26, cette version s’aligne désormais sur le système de numérotation de macOS, apportant une compatibilité complète avec macOS 26 Tahoe ainsi que des correctifs bienvenus.

Parallels Desktop 26 : Un nouveau système de version, plus clair

Jusqu’à présent, Parallels utilisait une numérotation indépendante, la dernière version en date étant Parallels Desktop 20, sortie en septembre 2024. Avec ce nouveau cycle, la version de Parallels correspond désormais à celle de macOS. Ainsi, Parallels Desktop 26 est conçu spécifiquement pour macOS 26.

« À partir de cette version, les numéros correspondront à l’année et à la version de macOS visée. Cela permettra de suivre plus facilement les mises à jour et de s’assurer d’avoir la bonne version », précise Parallels.

Compatibilité macOS 26 & Windows 11 25H2

L’un des principaux apports de Parallels Desktop 26 est le support complet de macOS 26 Tahoe et de la mise à jour Windows 11 25H2. Parmi les ajustements :

Des icônes mieux intégrées à l’esthétique Liquid Glass de macOS.

Une prise en charge des nouvelles restrictions liées aux processus en arrière-plan, garantissant le bon fonctionnement du mode Coherence et des routines d’installation.

Important : certains bugs observés avec Parallels Desktop 20 sur les versions bêta de Tahoe ne seront pas corrigés sans cette mise à jour. Si vous comptez passer à macOS 26, il est recommandé de passer également à Parallels Desktop 26.

Nouvelles fonctionnalités techniques

Parallels Desktop 26 ajoute également la possibilité pour Windows de détecter l’espace disque disponible sur votre Mac, ce qui permet à l’OS invité de mieux gérer les ressources système, notamment en cas de stockage faible.

Pour les professionnels de l’IT, quelques ajouts notables avec un déploiement mono-application pour simplifier l’administration, et une nouvelle intégration avec Jamf, facilitant la gestion des flottes Mac en entreprise.

Rappel des nouveautés récentes de Parallels Desktop 20

Parallels profite de cette mise à jour pour rappeler les fonctionnalités récemment ajoutées dans la version précédente :

Émulation x86 sur puces Apple Silicon.

Support de la caméra virtuelle OBS de macOS dans Windows.

Accès aux Apple Writing Tools depuis les applis Windows.

Support du passthrough USB pour les machines macOS virtuelles.

Tarification et promotion en cours

Pour profiter de Parallels Desktop 26, vous devrez passer à la caisse. La version « Standard » vous coutera 100 euros par an, tandis que l’édition Pro vous coute 120 euros/an. À noter qu’une offre actuelle abaisse le prix de 35 %, soit 64,99 euros pour une année pour la version « Standard ».

Enfin, sachez qu’un essai gratuit est possible pendant 14 jours. Les détenteurs d’une version perpétuelle peuvent passer à Parallels Desktop 26 à prix réduit via la boutique officielle Parallels.