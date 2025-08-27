Accueil » Google Gemini permet enfin de créer des images IA avec un visage cohérent

Google Gemini permet enfin de créer des images IA avec un visage cohérent

Google vient de lancer une mise à jour ambitieuse de son application Gemini, et elle pourrait bien changer la donne pour les créateurs d’images par intelligence artificielle.

Grâce à un tout nouveau modèle d’édition d’image développé par DeepMind — surnommé en interne « Nano Banana » — l’application Gemini promet désormais des résultats bien plus réalistes, cohérents… et surtout fidèles au visage d’origine.

L’IA qui vous reconnaît — même en tutu ou en costume de pirate

L’un des gros problèmes des générateurs d’image actuels (comme DALL·E ou Midjourney), c’est qu’il est très difficile de garder un personnage cohérent entre plusieurs images. Le visage change, les yeux varient, et les résultats sont souvent aléatoires.

Avec Gemini, vous pouvez désormais :

Télécharger une photo de vous (ou de votre animal),

Appliquer n’importe quelle transformation (coiffure des années 60, tenue de scène, décor fantastique…),

Tout en gardant exactement vos traits d’origine.

Google promet que la ressemblance est conservée avec précision, ce qui ouvre la voie à des montages créatifs bien plus aboutis. Que vous vouliez tester un look rétro ou transformer votre chien en joueur de basket, le visage restera fidèle à la version réelle.

Des fonctions d’édition avancées pour aller plus loin

Au-delà de la simple cohérence des visages, le nouveau Gemini apporte de nombreuses fonctionnalités pratiques et créatives.

Montage multi-étapes (multi-turn editing)

Vous pouvez maintenant décrire une scène progressivement :

Commencez par une pièce vide,

Ajoutez un mur rouge,

Insérez une bibliothèque,

Puis placez une table basse.

L’image se construit étape par étape, sans tout recommencer à chaque fois.

Transfert de style

Vous aimez les motifs d’un papillon ? Appliquez-les à une robe. Ou transformez la texture d’un nuage en moquette. Gemini vous permet de fusionner couleurs, matières et motifs d’un élément à un autre.

Fusion d’images

Envie de mélanger une photo de vous et une autre de votre animal ? Gemini vous place ensemble dans une nouvelle scène réaliste, sans distorsions.

Une IA plus utile que jamais

Là où d’autres outils IA misent sur la puissance brute, Google prend le contre-pied en mettant l’accent sur l’utilité concrète. Ce n’est plus un simple gadget pour créer des images rigolotes, mais un véritable assistant visuel pour les créateurs de contenu, les utilisateurs curieux, ou même les professionnels.

Bien sûr, toutes les images générées ou modifiées avec Gemini incluent un filigrane automatique, pour signaler qu’il s’agit de contenus assistés par IA — une mesure importante pour la transparence.

Disponibilité

La nouvelle version de Gemini est déployée progressivement à partir d’aujourd’hui sur l’application mobile (Android et iOS). Pour l’instant, certaines fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs ayant activé les tests expérimentaux.