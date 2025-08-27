Accueil » Instagram ajoute une bannière universitaire pour connecter les étudiants entre eux

Instagram ajoute une bannière universitaire pour connecter les étudiants entre eux

Instagram renforce sa dimension sociale avec une nouveauté pensée pour les étudiants. Désormais, les utilisateurs basés aux États-Unis peuvent ajouter le nom de leur école ou université à leur profil.

Une fonctionnalité qui s’inspire directement de TikTok et qui pourrait faire d’Instagram un nouvel espace de réseautage étudiant.

Un bandeau « université » sur votre profil Instagram

Une fois vérifié via la plateforme UNiDAYS, le nom de votre établissement s’affiche comme bandeau visible sur votre profil. Les étudiants peuvent ainsi :

Accéder à un annuaire d’autres profils étudiants vérifiés,

Filtrer par année d’étude,

Envoyer des demandes de contact à d’anciens ou futurs camarades.

Instagram précise que vous ne pouvez démarrer une conversation qu’avec une personne avec qui vous avez déjà partagé du contenu (playlist collaborative, Blend, Jam ou même abonnement commun à un forfait Duo ou Famille).

Une réponse directe à TikTok, mais pas seulement

TikTok avait lancé une fonctionnalité analogue quelques jours plus tôt. Instagram s’aligne donc, mais cette fonctionnalité semble aussi être un clin d’œil à Facebook, son grand frère, qui à ses débuts permettait déjà de connecter les étudiants d’une même université.

Ici, l’idée est de faciliter la création de liens sociaux sur le campus — sans avoir à sortir de l’application.

Opportunité sociale ou risque de confidentialité ?

Côté positif, cette nouveauté pourrait aider les nouveaux arrivants à trouver des amis, les anciens élèves à retrouver d’anciens camarades, et les clubs étudiants à gagner en visibilité.

Mais attention : afficher publiquement son école peut aussi ouvrir la porte à des abus (spam, harcèlement ou usurpation). Instagram rappelle que les utilisateurs peuvent refuser une demande, bloquer ou signaler un compte, et même désactiver entièrement cette fonction via Paramètres > Vie privée et social.

Une fonctionnalité étudiante pour réinventer l’engagement sur Instagram

Avec cette initiative, Instagram continue de transformer son identité : de simple plateforme de partage visuel, elle devient un outil de connexion ciblée. En ciblant les campus universitaires, Meta cherche clairement à renforcer l’engagement chez les jeunes adultes, tout en contrant la montée en puissance de TikTok sur ce segment.