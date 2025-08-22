Accueil » Google abandonne (encore) les tablettes Pixel : pas de Pixel Tablet 2 en vue

Alors que Google vient tout juste de lancer le Pixel 10, la firme a clarifié ce que vous ne verrez pas arriver de sitôt : une nouvelle tablette. Le projet de Pixel Tablet 2 est officiellement mis en pause, selon les déclarations de dirigeants à Bloomberg.

Après un retour discret sur le marché des tablettes en 2023 avec la Pixel Tablet, Google choisit aujourd’hui de faire marche arrière. Shakil Barkat, vice-président de la division hardware, explique : « Plus on ajoute de catégories de produits, plus cela complique la vie des utilisateurs. C’est déjà assez pénible aujourd’hui avec les montres, écouteurs et lunettes ».

Autrement dit, Google estime que les tablettes n’apportent pas assez de valeur ajoutée face à un smartphone performant et des appareils portables, comme les montres et lunettes connectées.

Avant la Pixel Tablet 2, une stratégie de la tablette… chaotique

Le Pixel Tablet de 2023 avait pourtant des qualités : un design original et une intégration poussée avec l’écosystème Google. Mais, elle souffrait de problèmes de performances, d’un manque d’accessoires, et d’une utilisation plus proche d’un Nest Hub que d’un iPad.

La suite ? En 2024, des rumeurs parlaient d’une éventuelle Pixel Tablet 3, sautant directement la 2. Et en 2025… rien, à part la Pixel Tablet Pen sortie sans grande annonce.

Que reste-t-il dans les cartons de Google ?

En parallèle, Google a aussi confirmé ne pas travailler sur une bague connectée (Pixel Ring). En revanche, la firme mise davantage sur :