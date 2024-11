Pixel Tablet 3 annulée : Google jette l’éponge (encore) sur le marché des tablettes

Google, connu pour sa tendance à abandonner ses projets, semble avoir décidé de mettre fin à son aventure dans le domaine des tablettes. Selon des rapports récents, Google a annulé le développement de la Pixel Tablet 3, laissant la Pixel Tablet 2, prévue pour 2025, comme dernier modèle de cette gamme. Une décision qui soulève des questions sur l’engagement à long terme de Google dans ce secteur.

La réputation de Google pour l’abandon de ses projets est si bien établie qu’il existe des sites entiers dédiés à répertorier ses échecs. La Pixel Tablet rejoint désormais cette liste, bien qu’une deuxième génération, la Pixel Tablet 2, soit encore en préparation. Cependant, les insiders affirment qu’il n’y aura pas de Pixel Tablet 3 et que les équipes dédiées au projet sont déjà réaffectées à d’autres initiatives.

Cette décision illustre une fois de plus la stratégie de Google : si un produit ne rencontre pas immédiatement un succès éclatant, l’entreprise préfère pivoter plutôt que d’investir dans des améliorations à long terme. Ce fut le cas en 2019, lorsque Google avait annoncé une première fois son retrait du marché des tablettes avant de revenir en 2023 avec la Pixel Tablet.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec la Pixel Tablet ?

La Pixel Tablet promettait beaucoup sur le papier : un appareil hybride capable de servir de tablette et de hub connecté de type Nest Hub. Mais en pratique, elle a déçu pour plusieurs raisons :

Un écran à 60 Hz jugé dépassé face à la concurrence.

Un processeur Tensor sujet à la surchauffe, notamment lors d’utilisations intensives.

Des fonctionnalités domotiques manquantes, affaiblissant son positionnement en tant que remplaçant du Nest Hub.

Bien que l’appareil ne soit pas mauvais en soi, il n’apportait rien de réellement novateur. Avec un prix relativement élevé et des fonctionnalités limitées, il peinait à convaincre dans un marché déjà très compétitif.

La Pixel Tablet 2 : un dernier souffle

La Pixel Tablet 2, prévue pour 2025, pourrait être trop avancée dans son développement pour être annulée immédiatement. Selon les rumeurs, elle devrait bénéficier d’améliorations, telles qu’un nouveau système de caméra et une version optimisée du processeur Tensor, corrigeant potentiellement certains des défauts de la première génération. Cependant, le fait que Google ait abandonné toute la gamme laisse planer le doute sur la durée du support de ce modèle.

Le marché des tablettes est dominé par les iPad d’Apple et les Galaxy Tab de Samsung, laissant peu de place aux efforts timides. Google avait pourtant une opportunité de faire de la Pixel Tablet un modèle phare d’Android. Mais son exécution médiocre et son abandon rapide du projet ont déçu les utilisateurs qui espéraient une véritable alternative.

De plus, Google fait face à un défi fondamental : il est difficile pour l’entreprise de justifier des prix comparables à ceux d’Apple pour un appareil sous Android, un système non exclusif aux produits Pixel. Face à des concurrents comme Samsung, il aurait fallu un équilibre entre un prix compétitif et des fonctionnalités remarquables, ce que la Pixel Tablet n’a pas su offrir.

La tradition Google : abandonner au lieu d’améliorer

La décision de Google d’abandonner la Pixel Tablet reflète une tendance récurrente : plutôt que d’améliorer un produit pour répondre aux attentes des utilisateurs, l’entreprise préfère jeter l’éponge. Cette approche frustre les amateurs des produits Google, qui voient souvent un fort potentiel gâché par un manque de persévérance.

Pour l’instant, la Pixel Tablet 2 pourrait offrir un aperçu de ce qu’aurait pu devenir cette gamme. Mais avec des ressources déjà redirigées vers d’autres projets, la Pixel Tablet semble destinée à rejoindre le tristement célèbre cimetière des projets Google, laissant planer le doute sur la capacité de l’entreprise à s’engager durablement dans le marché des tablettes.