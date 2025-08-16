Accueil » Huawei dévoile la MatePad 11.5 S 2025 : une tablette performante à prix accessible

Huawei dévoile la MatePad 11.5 S 2025 : une tablette performante à prix accessible

Huawei dévoile la MatePad 11.5 S 2025 : une tablette performante à prix accessible

Aux côtés de la MatePad Air, Huawei a présenté une nouvelle tablette milieu de gamme, la Huawei MatePad 11.5 S (2025), qui risque de séduire les étudiants, créatifs et utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité/prix.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la Huawei MatePad 11.5 S (2025), déclinée en version classique et en édition Soft Light.

La MatePad 11.5 S embarque une dalle IPS de 11,5 pouces avec une résolution 2.8K (2800 x 1840), soit une densité de 291 ppp, et prend en charge la gamme de couleurs P3. Son taux de rafraîchissement adaptatif varie entre 30 Hz et 144 Hz, offrant une fluidité idéale pour la lecture, le dessin ou le multitâche.

La version Soft Light Edition bénéficie d’un revêtement nano-gravé, qui limite les reflets à seulement 2 %, tout en étant certifié TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue et l’absence de scintillement. Un vrai plus pour le confort visuel, surtout lors d’une utilisation prolongée.

Huawei MatePad 11.5 S (2025) : Performances revues à la hausse

Sous le capot, la MatePad 11.5 S tourne sous HarmonyOS 5.0, et se décline jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Huawei promet des performances supérieures de 27 % grâce à un nouveau système de refroidissement optimisé.

La batterie de 8 800 mAh prend en charge la charge rapide 40W, promettant une autonomie solide pour le travail comme le divertissement.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur photo principal de 13 mégapixels, et une caméra frontale de 8 mégapixels, idéale pour les appels vidéo. L’audio se compose de 4 haut-parleurs avec Histen 9.0 pour un son immersif, et la connectivité propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, et un port USB-C (3.1 Gen 1). Enfin, la tablette est compatibilité avec le M-Pencil Pro 3 (vendu séparément).

Huawei y intègre également sa technologie Star Flash, garantissant un appairage instantané et fluide des stylets et claviers.

Pour les étudiants, artistes et pros

La tablette bénéficie de plusieurs améliorations logicielles :

L’app Huawei Note propose maintenant : Amélioration manuscrite par IA Reconnaissance des formules mathématiques Zoom jusqu’à 60x sur les documents

L’assistant Xiaoyi offre : Traductions en temps réel Résolution de problèmes Réponses intelligentes sur des documents



🎨 Pour les créatifs, le mode “Born to Draw” intègre :

Brosses 3D type peinture à l’huile

Outils d’animation

Palette intelligente

🎨 Design fin et coloris variés

Avec son châssis de 6,1 mm d’épaisseur et un poids plume de 515 g, la MatePad 11.5 S se décline en quatre coloris élégants :

Vert Forêt ( Field Green )

Violet Sable ( Feather Sand Purple )

Argent Givré ( Frost Silver )

Gris Spatial (Deep Space Gray)

💰 Prix et disponibilité (Chine)

Modèle Prix (CNY) 8 Go RAM + 256 Go (Wi-Fi) 2 199 ¥ 12 Go RAM + 256 Go (Wi-Fi) 2 499 ¥ 12 Go RAM + 256 Go (Wi-Fi, Soft Light) 2 799 ¥ 12 Go RAM + 512 Go (Wi-Fi, Soft Light) 3 199 ¥

Les prix européens et internationaux n’ont pas encore été communiqués.

📝 Conclusion

Avec cette MatePad 11.5 S 2025, Huawei étoffe sa gamme avec une tablette polyvalente, performante, et adaptée à une multitude d’usages, le tout à un tarif contenu. La version Soft Light se positionne même comme une alternative abordable aux tablettes haut de gamme pour les amateurs de prise de notes et de dessin numérique.