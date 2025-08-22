Sony pourrait enfin sortir du design immuable : zoom sur le Xperia 10 VII

Sony, réputé pour sa prudence esthétique, semble sur le point de rompre sa tradition : les images d’une coque pour le Xperia 10 VII, repérées sur Amazon Japon, suggèrent un changement notable.

On y aperçoit non pas l’emplacement vertical habituel des caméras, mais un agencement horizontal. Une modification subtile, mais symboliquement forte pour une série qui n’a guère évolué depuis six générations.

Ce design pourrait même rappeler le tout premier Xperia 10, dernier appareil de la série disposant de caméras orientées horizontalement. Ce choix pourrait ainsi être perçu comme un retour aux origines de la gamme, tout en introduisant une touche de nouveauté visuelle.

En revanche, l’avant du smartphone resterait dans la continuité des précédents modèles : écran bord à bord, lunette réduite, silhouette typique. Rien d’inattendu de ce côté, surtout quand on considère que les smartphones populaires, comme l’iPhone 16, le Galaxy S25 ou encore les nouveaux Pixel 10 conservent eux aussi une face avant peu différenciée.

La source du leak — un fabricant de coques sur Amazon Japon — incite à la prudence. Certains modèles référencés continuent d’afficher une disposition verticale des caméras. Cela pourrait signifier que le design final n’est pas encore arrêté ou que les fabricants de coque se sont trompés dans leurs modélisations en amont.

​ Une sortie décalée… ou imminente du Xperia 10 VII ?

D’après une publication sur Reddit, il est possible que le Xperia 10 VII soit retardé et ne soit lancé qu’en octobre. Toutefois, d’ores et déjà, certaines coques ont circulé dès la fin mai, ce qui suggère que le modèle pourrait arriver sur le marché plus tôt que prévu.

Ce revirement esthétique, bien que léger, illustre les difficultés persistantes de Sony sur le marché des smartphones. Le constructeur peine depuis plusieurs générations à séduire avec un design familier, des innovations timides, voire des unités retirées des ventes, comme le Xperia 1 VII.

Ce leak offre néanmoins une lueur d’espoir pour un repositionnement futur.

Conclusion : un détail, oui, mais un changement symbolique

Ce possible agencement horizontal des caméras à l’arrière n’est peut-être qu’un détail esthétique. Mais pour une marque aussi immuable que Sony en termes de design, cela peut représenter le début d’une nouvelle ère. Si cette évolution se confirme, elle offrira un peu de renouveau dans une gamme Xperia trop souvent accusée de stagnation.

Rendez-vous dans les semaines à venir pour vérifier si le Xperia 10 VII concrétisera cette petite révolution visuelle… ou si tout ceci restera un simple bad buzz.