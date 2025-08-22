Windows 11 : Microsoft améliore (enfin) le mode sombre avec une nouvelle mise à jour

Huit ans après l’introduction du mode sombre dans Windows 10, Microsoft semble enfin vouloir proposer une expérience sombre plus cohérente dans l’ensemble du système. Dans la dernière version preview de Windows 11, plusieurs éléments de l’interface utilisateur ont été repérés avec un nouveau thème sombre — une avancée que beaucoup d’utilisateurs attendaient.

Des boîtes de dialogue plus sombres, mais pas encore parfaites

Selon le leaker Phantomofearth, des boîtes de dialogue liées aux opérations de fichiers (comme la copie, le déplacement ou la suppression) adoptent désormais un thème sombre dans cette nouvelle version preview. Jusqu’à présent, ces fenêtres affichaient encore un fond clair, ce qui cassait l’uniformité de l’interface.

Cependant, tout n’est pas encore uniforme : les boutons de ces fenêtres sont toujours clairs, ce qui indique que Microsoft travaille encore à finaliser le déploiement complet du mode sombre sur ces éléments. Ce n’est donc pas encore la version définitive, mais une étape encourageante.

Le mode sombre : un chantier toujours en cours chez Microsoft

Microsoft n’a pas encore officiellement communiqué sur une refonte complète du mode sombre, mais ces évolutions laissent penser qu’un relooking plus global pourrait arriver avec la mise à jour 25H2 de Windows 11, attendue plus tard cette année.

À ce jour, des éléments clés de l’OS, comme le Panneau de configuration, la fenêtre Exécuter (Run) et les propriétés de fichiers, restent désespérément bloqués en mode clair. Une incohérence qui fait tache en 2025, surtout face à macOS, qui a proposé un mode sombre cohérent depuis Mojave (2018), avec des effets de transparence beaucoup plus travaillés. Apple prépare même une interface Liquid Glass encore plus fluide et immersive pour plus tard cette année.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs

La mise à jour du mode sombre de Windows 11, même incomplète, est une bonne nouvelle pour les amateurs de design épuré, pour les utilisateurs nocturnes, ou tout simplement pour ceux qui souhaitent réduire la fatigue visuelle.

Mais il est légitime de se demander : pourquoi fallait-il presque une décennie à Microsoft pour uniformiser un mode aussi demandé ? L’entreprise semble toujours avancer lentement sur l’aspect visuel de son OS, contrairement à ses concurrents.