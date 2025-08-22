fermer
Smartphones

Pixel 10 : Google propose des reprises très généreuses, surtout si vous venez d’un iPhone

Smartphones par Yohann Poiron le Google Google Store Pixel 10 Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 : Google propose des reprises très généreuses, surtout si vous venez d’un iPhone
Pixel 10 : Google propose des reprises très généreuses, surtout si vous venez d’un iPhone

Vous avez un ancien iPhone, Pixel ou Galaxy qui traîne chez vous ? Bonne nouvelle : Google pourrait vous faire une offre alléchante pour l’achat de son nouveau Pixel 10. Certaines offres de reprise peuvent dépasser les 960 €, une stratégie claire pour convaincre les utilisateurs de quitter l’écosystème Apple ou Samsung.

Une campagne de reprise pour le Pixel 10 (et ses variantes)

Le Google Store accepte actuellement les précommandes pour les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Lors de votre achat, vous pouvez échanger un ancien smartphone (Apple, Samsung, Google ou Motorola) pour faire baisser le prix du nouveau.

Les valeurs de reprise varient en fonction du modèle, de son état (bon fonctionnement, écran non fissuré), et de la capacité de stockage.

Tableau des valeurs de reprise (modèles de base en bon état)

Apple

Offre (€)

Google

Offre (€)

Samsung

Offre (€)

iPhone 16 Pro Max

963 euros

Pixel 9 Pro Fold

991 euros

Galaxy S25 Ultra

659 euros

iPhone 16 Pro

743 euros

Pixel 9 Pro XL

727 euros

Galaxy S25+

594 euros

iPhone 16 Plus

747 euros

Pixel 9 Pro

680 euros

Galaxy S25

578 euros

iPhone 16

707 euros

Pixel 9

540 euros

Galaxy Z Fold 6

643 euros

iPhone 16e

602 euros

Pixel Fold

619 euros

Galaxy Z Flip 6

582 euros

iPhone 15 Pro Max

843 euros

Pixel 8 Pro

540 euros

Galaxy S24 Ultra

586 euros

iPhone 15 Pro

747 euros

Pixel 8

437 euros

Galaxy S24

538 euros

iPhone 15 Plus

675 euros

Pixel 8a

433 euros

Galaxy S24 FE

522 euros

iPhone 15

659 euros

Pixel 7 Pro

391 euros

Galaxy Z Fold 5

602 euros

iPhone 14 Pro Max

707 euros

Pixel 7

353 euros

Galaxy Z Flip 5

522 euros

iPhone 14 Pro

651 euros

Pixel 7a

341 euros

Galaxy S23 Ultra

546 euros

iPhone 14 Plus

566 euros

Galaxy S23+

522

iPhone 14

550 euros

Galaxy S23

498

Remarque : les valeurs indiquées sont en euros et dépendent du modèle d’origine, de son état et de la capacité de stockage.

Une stratégie claire : séduire les utilisateurs d’iPhone

Quand on compare les valeurs proposées, une chose saute aux yeux : Google mise très gros sur les utilisateurs d’iPhone. Par exemple, un iPhone 16 Pro Max en bon état pourrait vous rapporter près de 960 euros — soit le prix complet d’un Pixel 10 de base. À titre de comparaison, un Galaxy S25 Ultra ne vous rapporterait « que » 659 euros, et un Pixel 9 Pro XL, 727 euros.

En d’autres termes, Google est prêt à payer plus pour vous faire quitter Apple.

Pixel 10 Pro XL : la version la plus premium

Le Pixel 10 Pro XL, proposé à partir de 1 299 euros, est doté d’un grand écran de 6,8 pouces, de 16 Go de RAM, d’une batterie de 5200 mAh, et jusqu’à 1 To de stockage en Zoned UFS. Il embarque également la toute dernière puce Google Tensor G5, conçue pour maximiser les performances en IA.

Pourquoi ces reprises sont intéressantes ?

Même un iPhone 14 de base datant de 2022 peut être repris plus de 550 euros, ce qui montre à quel point Google souhaite faciliter le changement d’écosystème. Côté Samsung, les offres restent intéressantes (jusqu’à 643 euros pour un Galaxy Z Fold 6), mais sont globalement moins généreuses que pour les iPhone.

Quant aux anciens modèles Pixel, ils sont repris, mais à des tarifs plus modestes. Ce qui montre que Google vise en priorité les utilisateurs d’Apple et Samsung, plus que ses propres fidèles.

Un vrai coup de pouce pour changer d’écosystème

Si vous pensiez changer de smartphone, c’est probablement le meilleur moment pour passer à un Pixel 10, surtout si vous avez un iPhone récent. Les valeurs de reprise généreuses montrent clairement que Google veut vous convaincre de changer de camp — et met les moyens pour y arriver.

Tags : GoogleGoogle StorePixel 10Pixel 10 Pro XL
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer