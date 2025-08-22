Pixel 10 : Google propose des reprises très généreuses, surtout si vous venez d’un iPhone

Vous avez un ancien iPhone, Pixel ou Galaxy qui traîne chez vous ? Bonne nouvelle : Google pourrait vous faire une offre alléchante pour l’achat de son nouveau Pixel 10. Certaines offres de reprise peuvent dépasser les 960 €, une stratégie claire pour convaincre les utilisateurs de quitter l’écosystème Apple ou Samsung.

Une campagne de reprise pour le Pixel 10 (et ses variantes)

Le Google Store accepte actuellement les précommandes pour les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Lors de votre achat, vous pouvez échanger un ancien smartphone (Apple, Samsung, Google ou Motorola) pour faire baisser le prix du nouveau.

Les valeurs de reprise varient en fonction du modèle, de son état (bon fonctionnement, écran non fissuré), et de la capacité de stockage.

Tableau des valeurs de reprise (modèles de base en bon état)

Apple Offre (€) Google Offre (€) Samsung Offre (€) iPhone 16 Pro Max 963 euros Pixel 9 Pro Fold 991 euros Galaxy S25 Ultra 659 euros iPhone 16 Pro 743 euros Pixel 9 Pro XL 727 euros Galaxy S25+ 594 euros iPhone 16 Plus 747 euros Pixel 9 Pro 680 euros Galaxy S25 578 euros iPhone 16 707 euros Pixel 9 540 euros Galaxy Z Fold 6 643 euros iPhone 16e 602 euros Pixel Fold 619 euros Galaxy Z Flip 6 582 euros iPhone 15 Pro Max 843 euros Pixel 8 Pro 540 euros Galaxy S24 Ultra 586 euros iPhone 15 Pro 747 euros Pixel 8 437 euros Galaxy S24 538 euros iPhone 15 Plus 675 euros Pixel 8a 433 euros Galaxy S24 FE 522 euros iPhone 15 659 euros Pixel 7 Pro 391 euros Galaxy Z Fold 5 602 euros iPhone 14 Pro Max 707 euros Pixel 7 353 euros Galaxy Z Flip 5 522 euros iPhone 14 Pro 651 euros Pixel 7a 341 euros Galaxy S23 Ultra 546 euros iPhone 14 Plus 566 euros Galaxy S23+ 522 iPhone 14 550 euros Galaxy S23 498

Remarque : les valeurs indiquées sont en euros et dépendent du modèle d’origine, de son état et de la capacité de stockage.

Une stratégie claire : séduire les utilisateurs d’iPhone

Quand on compare les valeurs proposées, une chose saute aux yeux : Google mise très gros sur les utilisateurs d’iPhone. Par exemple, un iPhone 16 Pro Max en bon état pourrait vous rapporter près de 960 euros — soit le prix complet d’un Pixel 10 de base. À titre de comparaison, un Galaxy S25 Ultra ne vous rapporterait « que » 659 euros, et un Pixel 9 Pro XL, 727 euros.

En d’autres termes, Google est prêt à payer plus pour vous faire quitter Apple.

Pixel 10 Pro XL : la version la plus premium

Le Pixel 10 Pro XL, proposé à partir de 1 299 euros, est doté d’un grand écran de 6,8 pouces, de 16 Go de RAM, d’une batterie de 5200 mAh, et jusqu’à 1 To de stockage en Zoned UFS. Il embarque également la toute dernière puce Google Tensor G5, conçue pour maximiser les performances en IA.

Pourquoi ces reprises sont intéressantes ?

Même un iPhone 14 de base datant de 2022 peut être repris plus de 550 euros, ce qui montre à quel point Google souhaite faciliter le changement d’écosystème. Côté Samsung, les offres restent intéressantes (jusqu’à 643 euros pour un Galaxy Z Fold 6), mais sont globalement moins généreuses que pour les iPhone.

Quant aux anciens modèles Pixel, ils sont repris, mais à des tarifs plus modestes. Ce qui montre que Google vise en priorité les utilisateurs d’Apple et Samsung, plus que ses propres fidèles.

Un vrai coup de pouce pour changer d’écosystème

Si vous pensiez changer de smartphone, c’est probablement le meilleur moment pour passer à un Pixel 10, surtout si vous avez un iPhone récent. Les valeurs de reprise généreuses montrent clairement que Google veut vous convaincre de changer de camp — et met les moyens pour y arriver.