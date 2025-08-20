Accueil » Made by Google 2025 : comment regarder le lancement du Pixel 10 ?

À l’occasion des 10 ans de la gamme Pixel, Google va dévoiler ce soir, à 19 heures, lors de son événement Made by Google 2025, une gamme Pixel 10 ambitieuse : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold.

À cela s’ajoutent la Pixel Watch 4, les Pixel Buds 2a, et une nouvelle série d’accessoires Pixelsnap. Cette génération marque un tournant avec un design affiné, des fonctions IA poussées et un écosystème plus cohérent que jamais.

Comment suivre l’événement Made by Google 2025 ?

Si vous souhaitez être le premier au courant des dernières nouvelles, vous pouvez vous connecter à la chaîne YouTube Made by Google (ou ici !) pour suivre l’événement de Google, animé par Jimmy Fallon. L’événement débutera à 19 heures le 20 août ; préparez-vous à des apparitions de célébrités !

Le livestream est disponible ci-dessous :

Qu’attendre de l’événement Made by Google 2025 ?

Pixel 10 : une gamme complète, pour tous les besoins

La gamme va se décliner comme suit :

Pixel 10 : 6,1 pouces, triple capteur photo, design compact

Pixel 10 Pro : écran 6,7 pouces, puissance photo et IA

Pixel 10 Pro XL : grand format et 512 Go ou 1 To de stockage

Pixel 10 Pro Fold : le premier pliable certifié IP68

Tous les modèles partageront la nouvelle puce Google Tensor G5, gravée en 3 nm, avec une attention particulière portée aux usages IA et à la longévité énergétique.

IA partout : Gemini Live et Pixelsnap au cœur de l’expérience

Google intègre Gemini Live, son assistant IA contextuel capable de comprendre et répondre en langage naturel avec une fluidité bluffante. Que ce soit pour écrire un mail, résumer un document ou interagir avec vos apps, l’IA est omniprésente.

Le tout sera renforcé par une série d’accessoires Pixelsnap compatibles Qi2, incluant un chargeur magnétique, un dock avec support et une bague magnétique pour une prise en main façon MagSafe.

Photo & vidéo : des améliorations notables sur toute la gamme

Le Pixel 10 standard accueillera pour la première fois un zoom périscopique 5x, tandis que les versions Pro proposent un capteur principal de 50 mégapixels, un zoom optique jusqu’à 10x, une vidéo 4K à 60 fps et un mode HDR amélioré.

Le Pixel 10 Pro Fold va aller plus loin avec un traitement photo pensé pour la photographie mobile grand angle sur écran plié.

Pixel Watch 4 : design épuré, chargement latéral et Wear OS 6

Déclinée en 41 mm et 45 mm, la Pixel Watch 4 intègrera un nouveau système de chargement latéral, avec interface de veille dédiée, des capteurs santé plus précis, Wear OS 6, pensé pour l’IA et la fluidité.

Pixel Buds 2a : ANC, spatial audio, prix doux

Google dévoilera également les Pixel Buds 2a, offrant une réduction de bruit active, de l’audio spatial sans Silent Seal 2.0 et une autonomie estimée à 7h en écoute, 20h avec le boîtier.

Un événement anniversaire chargé en symboles

Avec des invités de prestige comme Jimmy Fallon, Steph Curry, Lando Norris ou encore les Jonas Brothers, Google ne se contente pas d’un simple lancement produit. Il célèbre 10 années d’innovation Pixel, avec un message clair : l’IA est désormais au cœur de notre quotidien.