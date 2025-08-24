Huawei poursuit Transsion (Tecno, Infinix) pour violation de brevet en Europe

Huawei vient d’intenter une action en justice contre Transsion Holdings, le groupe chinois derrière les marques Tecno et Infinix, pour violation présumée de brevet en Europe.

Le litige a été déposé auprès de la juridiction unifiée du brevet (JUB), division de Munich — une instance juridique paneuropéenne compétente pour statuer sur des litiges de propriété intellectuelle applicables à plusieurs pays de l’Union européenne.

Le brevet au cœur de l’affaire, référencé sous EP2725797, concerne une technologie de décodage vidéo censée améliorer la qualité de lecture sur les appareils mobiles. D’après les informations du leaker chinois Fixed Focus Digital, des smartphones Transsion utiliseraient cette technologie sans autorisation.

Huawei accuse donc Transsion d’avoir intégré illégalement cette technologie dans certains modèles Tecno et Infinix vendus en Europe — un marché stratégique pour Transsion, qui tente d’y étendre sa présence au-delà de l’Afrique.

Enjeux : licences, amendes ou blocage des ventes ?

Si Huawei obtient gain de cause, plusieurs sanctions pourraient être envisagées :

Paiement de redevances de licence pour chaque appareil vendu utilisant la technologie en question.

Pénalités financières supplémentaires.

Interdiction de vente des modèles concernés dans l’ensemble des pays couverts par la JUB, soit potentiellement une grande partie du marché européen.

Un tel verdict pourrait représenter un coup dur pour Transsion, qui connaît une croissance rapide dans les segments milieu et haut de gamme, notamment avec sa marque Tecno Phantom.

Ce n’est pas la première fois que Huawei et Transsion s’affrontent sur le terrain juridique. En 2019, Huawei avait déjà poursuivi Transsion en Chine pour utilisation non autorisée de sa propriété intellectuelle, réclamant 20 millions de yuans (environ 2 millions d’euros). L’affaire avait été réglée à l’amiable, mais n’a manifestement pas clos le chapitre des tensions entre les deux entreprises.

Un enjeu stratégique pour Huawei

Alors que Huawei continue de faire face à des restrictions commerciales internationales, la firme a mis en avant sa stratégie d’exploitation de son portefeuille de brevets, particulièrement dans les domaines de la photographie mobile et des technologies de réseau. Elle a récemment souligné les avancées de sa gamme Pura 80 Ultra en matière d’imagerie, soulignant ainsi son rôle d’innovateur technologique.

Une décision attendue avec intérêt

Les audiences devraient se tenir dans les prochains mois, et une décision de la juridiction unifiée du brevet aurait une portée immédiate sur l’ensemble du marché européen. Ce dossier pourrait ainsi devenir un cas emblématique dans la gestion des conflits de propriété intellectuelle entre fabricants chinois opérant à l’international.