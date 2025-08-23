Accueil » Roborock P20 Ultra Plus : un robot laveur intelligent avec stérilisation à 100°C

Après un lancement réussi du Roborock P20 Ultra, la marque Roborock frappe fort avec le lancement de son tout nouveau robot nettoyeur haut de gamme, le Roborock P20 Ultra Plus, en Chine.

Pensé comme une véritable révolution à l’échelle du système de nettoyage domestique, ce modèle intègre une série de technologies inédites pour répondre aux défis les plus fréquents en matière d’entretien de la maison.

Un nettoyage thermique en trois étapes pour une stérilisation quasi totale

Le Roborock P20 Ultra Plus introduit un processus de nettoyage thermique en trois phases :

Lavage du chiffon à 100°C,

Balayage à chaud sous pression à 60°C,

Séchage continu à 55°C.

Ce traitement thermique intense permet l’élimination efficace des taches tenaces, tout en assurant une stérilisation à 99,99 %, selon la marque. Il évite également les mauvaises odeurs et la formation de moisissures sur les composants internes.

Ultra fin et passe-partout : 7,98 cm d’épaisseur seulement

Avec moins de 8 cm de hauteur, ce robot peut nettoyer sous les lits, les canapés et les meubles bas. Il conserve néanmoins une puissante aspiration de 25 000 Pa et une brosse anti-enchevêtrement, idéale pour ramasser cheveux, poussière et poils d’animaux sans obstruction.

Le Roborock P20 Ultra Plus n’est pas seulement un robot ménager : il embarque des fonctions d’interaction intelligente, comme :

Détection des animaux de compagnie,

Surveillance vidéo à distance via l’app mobile,

Compatibilité avec l’IA maison “RRmind GPT” de Roborock,

Support Apple Home.

C’est aussi un robot certifié par SGS et TÜV SÜD, garantissant une utilisation sécurisée pour les familles avec enfants ou animaux.

Gestion des tapis et seuils : adaptabilité améliorée

Grâce à sa technologie Châssis Lift 2.0, le robot ajuste sa hauteur automatiquement jusqu’à 2 cm, lui permettant de franchir des seuils ou de nettoyer efficacement des tapis à poils longs jusqu’à 3 cm.

Roborock P20 Ultra Plus : Prix et disponibilité

Le Roborock P20 Ultra Plus est proposé à 4 299 yuans en Chine, soit environ 510 euros. Il est dès à présent disponible sur les principales plateformes d’e-commerce chinoises.