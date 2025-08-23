Honor multiplie ses ventes de smartphones pliables en 2024, Samsung recule

L’année 2024 a marqué un tournant décisif pour les smartphones pliables, notamment pour Honor, qui a quasiment quadruplé ses ventes de modèles pliables au format « book » en Europe par rapport à 2023.

C’est ce que révèle une nouvelle étude de Counterpoint Research, excluant toutefois les formats compacts « flip ».

Magic V3: la star des pliables ultra-fins

Le Honor Magic V3, lancé en 2024, a été le pliable le plus fin du monde pendant un moment, avec 4,35 mm d’épaisseur une fois ouvert et environ 9 mm une fois replié. Sa conception repose sur des matériaux haut de gamme comme :

La fibre spéciale pour la robustesse

Le Super Steel pour une charnière certifiée 500 000 pliages

Un revêtement interne renforcé

Un NanoCrystal Shield pour protéger l’écran externe

Les deux écrans OLED (interne et externe) affichent une excellente qualité avec une densité de 402 ppp, une technologie LTPO (1–120 Hz) et une luminosité supérieure à 1 000 nits. Bien que la pliure soit toujours visible, elle est moins marquée que sur la majorité des concurrents.

Une fiche technique premium

Côté photo, le Magic V3 embarque un triple capteur avec un capteur principal Sony IMX906, un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et une batterie de 5 150 mAh, bien optimisée pour un pliable.

Une montée en flèche de la part de marché en Europe

Selon Counterpoint, les ventes de pliables en Europe ont augmenté de 60 % en 2024. Pendant ce temps, la part de marché de Honor a explosé, passant de 11 % à 34 %, tandis que Samsung a chuté de 73 % à 50 %.

Cette baisse pour Samsung s’explique en partie par le fait que les chiffres n’incluent pas encore le Galaxy Z Fold 7, lancé en juillet 2025. Ce dernier représente une avancée technologique majeure, bien que sa batterie reste plus modeste que celle des concurrents, comme le Magic V5 équipé d’une batterie de 6 100 mAh.

Et en 2025 ?

Avec la sortie du Galaxy Z Fold 7, très bien accueilli et déjà recordman en popularité, et le Magic V5 qui arrive en Europe, la bataille entre Samsung et Honor s’annonce féroce en 2025. Le marché des pliables continue de croître, et l’évolution des parts de marché nous dira si Honor parviendra à maintenir son ascension… ou si Samsung reprendra la main.