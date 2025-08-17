Accueil » Apple Watch : la mesure de l’oxygène sanguin fait son retour aux États-Unis

Apple Watch : la mesure de l’oxygène sanguin fait son retour aux États-Unis

Apple Watch : la mesure de l’oxygène sanguin fait son retour aux États-Unis

C’est officiel : Apple réactive la fonction de mesure de l’oxygène sanguin sur ses montres connectées Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2, après des mois d’absence dus à un litige juridique. Une mise à jour déployée ce mardi aux États-Unis va réintroduire cette fonctionnalité essentielle pour la santé.

Le retour de cette option s’accompagne d’une refonte technique de son fonctionnement, permettant à Apple de contourner les restrictions légales qui pesaient sur la marque depuis fin 2023.

Apple Watch: Une histoire de brevets et de justice

Pour comprendre cette annonce, il faut revenir en arrière. En 2023, la société Masimo, spécialisée dans les technologies médicales, avait porté plainte contre Apple pour violation de brevet concernant la technologie de capteur d’oxygène dans le sang (SpO2).

Après plusieurs mois de bataille judiciaire, la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) a donné raison à Masimo, interdisant l’importation et la vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 avec cette fonction activée. Apple a été contrainte de désactiver la fonctionnalité sur les montres vendues sur le territoire américain dès janvier 2024.

Une refonte logicielle pour contourner le blocage

Mais, Apple semble avoir trouvé une solution. Grâce à une nouvelle décision des douanes américaines, la marque a obtenu le droit de réintroduire la fonctionnalité sous une forme modifiée.

Concrètement, avec la mise à jour iOS 18.6.1 sur l’iPhone et watchOS 11.6.1 sur l’Apple Watch :

Le capteur de la montre collecte les données brutes d’oxygène sanguin ;

Les calculs sont effectués sur l’iPhone couplé à la montre ;

Les résultats sont ensuite affichés dans l’application Santé, section Respiratoire.

Ce changement subtil permet à Apple d’éviter de tomber à nouveau sous le coup de la décision de l’ITC, en dissociant la collecte et l’interprétation des données.

Qui est concerné par ce retour ?

Ce retour concerne uniquement certains utilisateurs aux États-Unis :

Ceux ayant acheté une Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2 sans la fonction activée pourront l’utiliser après mise à jour.

Les utilisateurs en dehors des États-Unis, ou ceux ayant conservé un modèle avec le capteur déjà fonctionnel, ne verront aucun changement.

La fonction reste absente sur les modèles vendus sans capteur actif si la mise à jour n’est pas installée.

Pourquoi cette fonctionnalité est-elle importante ?

Introduite pour la première fois avec l’Apple Watch Series 6 en 2020, la mesure de l’oxygène sanguin (SpO2) permet de détecter des troubles respiratoires, de surveiller les maladies pulmonaires chroniques, ou encore d’identifier des problèmes de circulation. La perte de cette fonction sur les nouveaux modèles avait suscité de vives critiques. Sa réintégration marque donc un retour stratégique d’Apple sur le segment santé, qui constitue l’un des piliers de la gamme Apple Watch.

La mise à jour iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1 est déployée ce mardi 13 août. Les utilisateurs concernés recevront une notification automatique.

À noter : ce changement n’entraîne aucune modification matérielle. Tout se joue au niveau du logiciel, ce qui en fait une astuce élégante et légale pour remettre en service une fonction pourtant interdite de commercialisation jusque-là.

Apple joue finement pour restaurer une fonction essentielle

Avec cette mise à jour, Apple montre sa capacité à s’adapter aux contraintes légales sans compromettre l’expérience utilisateur. Le retour du capteur d’oxygène dans le sang, même sous une forme « recalculée », est une bonne nouvelle pour les utilisateurs soucieux de leur santé, et un moyen pour la marque de reprendre la main sur une affaire qui avait terni l’image de sa gamme Watch.