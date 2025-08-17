Garmin rachète Mylaps : un tournant dans le chronométrage sportif

Garmin Ltd., le géant suisse de la technologie connu pour ses GPS et ses montres connectées, vient de frapper un grand coup dans l’univers du sport en annonçant l’acquisition de Mylaps, leader néerlandais du chronométrage et de l’analyse de performance en compétition.

Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, pourrait transformer la manière dont les athlètes, amateurs comme professionnels, suivent et analysent leurs performances en temps réel.

Mylaps : 40 ans d’innovation dans le chronométrage

Fondée en 1982, Mylaps a révolutionné le sport avec ses systèmes de chronométrage automatisé à transpondeurs, capables de mesurer des temps au centième de seconde. Ses solutions sont utilisées dans des disciplines variées, allant des marathons aux courses automobiles, en passant par le cyclisme et le triathlon.

Avec ce rachat, Garmin intègre plus de 200 employés et un réseau mondial couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie.

Intégration parfaite avec les montres Garmin

À court terme, l’impact pourrait être majeur : les utilisateurs de montres Garmin Forerunner ou de compteurs Edge pourraient bientôt voir leurs appareils se synchroniser automatiquement avec les systèmes de chronométrage Mylaps lors des compétitions.

Concrètement, cela signifie :

Synchronisation instantanée entre données GPS personnelles et temps officiels

Élimination des écarts dus aux imprécisions GPS en ville ou en forêt

Données plus fiables pour les athlètes et les organisateurs

Selon Lifehacker, cette intégration promet un suivi « parfaitement synchronisé » qui pourrait mettre fin aux écarts de plusieurs secondes — voire minutes — entre la montre d’un coureur et les résultats officiels.

Au-delà de la course à pied : un impact multisport

Garmin, dont la division fitness a enregistré +41 % de revenus au deuxième trimestre 2025, voit dans Mylaps une opportunité pour élargir ses capacités dans le cyclisme et le triathlon, les sports automobiles, où chaque millième compte et les compétitions virtuelles, avec des données vérifiées pour des courses à distance.

Les experts imaginent déjà des analyses dopées à l’IA, combinant la précision de Mylaps aux mesures biométriques de Garmin (fréquence cardiaque, VO2 max, puissance…).

Face à la concurrence d’Apple et de Fitbit, ce rachat renforce la position de Garmin dans les wearables haut de gamme et dans le chronométrage professionnel. Des événements comme le Marathon de Boston ou les compétitions Ironman pourraient bénéficier d’un suivi standardisé, apportant plus de cohérence et de précision aux classements mondiaux.

En unifiant le chronométrage officiel et les données personnelles des athlètes, Garmin se place au centre de l’écosystème du sport connecté. Cette acquisition pourrait donc marquer un tournant, non seulement pour Garmin, mais pour l’ensemble du sport de compétition.