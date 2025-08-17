Accueil » HyperX Cloud Flight 2 et Alpha 2 : des casques gaming sans fil à l’autonomie monstrueuse

Bien que souvent négligé dans un setup gaming, le casque audio est pourtant un accessoire essentiel – surtout pour celles et ceux qui jouent en ligne ou en coop avec leurs amis. C’est justement là que HyperX frappe fort avec ses nouveaux casques sans fil Cloud Flight 2 et Cloud Alpha 2, pensés pour les joueurs exigeants… et patients.

Car leur autonomie est tout simplement monstrueuse.

HyperX Cloud Flight 2 et Alpha 2 : Une autonomie record pour les sessions marathons

La première chose à noter, c’est que ces deux casques repoussent sérieusement les limites en matière d’autonomie. Le Cloud Flight 2, par exemple, peut tenir jusqu’à 150 heures en Bluetooth sans éclairage RGB, et 23 heures avec les effets lumineux activés.

En connexion sans fil 2,4 GHz (à faible latence), l’autonomie descend un peu jusqu’à 100 heures sans RGB, environ 20 heures avec RGB.

Mais, la vraie star ici, c’est le Cloud Alpha 2, capable de fonctionner jusqu’à 250 heures en Bluetooth. Une performance exceptionnelle pour un casque gaming sans fil, idéale pour les longues sessions ou pour ceux qui oublient souvent de recharger leurs périphériques.

La recharge complète des deux modèles prend moins de 3,5 heures.

Audio : du bon son signé HyperX

Côté son, HyperX reste fidèle à sa philosophie : offrir un bon équilibre entre performances et accessibilité.

Le Cloud Flight 2 embarque :

Des haut-parleurs dynamiques inclinés de 50 mm.

Une réponse en fréquence classique de 20 Hz à 20 kHz,

Une impédance de 32 Ω,

Une sensibilité de 103,5 dBSPL à 1 kHz,

Une distorsion harmonique totale inférieure à 2 %.

Le Cloud Alpha 2, plus haut de gamme, passe à :

Des haut-parleurs de 53 mm,

Une impédance plus élevée de 64 Ω,

Une sensibilité micro de -40 dB à 1 kHz.

Les deux modèles sont livrés avec :

Un microphone unidirectionnel détachable de 10 mm (boom mic),

Un microphone intégré omnidirectionnel MEMS, idéal pour les sessions plus casual ou mobiles.

Connectivité sans compromis

Les casques offrent une belle polyvalence grâce à :

Bluetooth 5.3 sur le Flight 2 (5.2 sur l’Alpha 2),

Une connexion sans fil 2,4 GHz via dongle USB,

La compatibilité avec le système OMEN Instant Pair (connexion directe sans dongle sur certains PC HP).

Ils supportent également les codecs SBC et MPEG-2 AAC, garantissant une bonne qualité audio sur la plupart des appareils.

RGB, design pratique et finitions soignées

En matière de design, les casques proposent :

Des plaques d’oreille amovibles aimantées avec RGB intégral,

La possibilité de sauvegarder un profil de lumière directement sur le casque via HyperX NGENUITY,

Des coussins à mémoire de forme pour un confort prolongé,

Des oreillettes pivotantes à 90°, avec des curseurs en acier pour un maximum de durabilité.

Les commandes embarquées sur l’oreillette permettent de :

Passer d’un mode sans fil à l’autre,

Contrôler la lecture audio,

Régler le volume,

Et activer/désactiver rapidement le RGB pour économiser la batterie.

Prix et disponibilité

Voici un aperçu des tarifs annoncés :

HyperX Cloud Flight 2 : à partir de 130 dollars,

CloudX Flight 2 (modèle Xbox) : 140 dollars,

HyperX Cloud Alpha 2 : 300 dollars.

Le Cloud Alpha 2 est attendu dès ce mois-ci, le Flight 2 classique arrivera en octobre, et le modèle Xbox (CloudX) suivra en décembre. Ils seront disponibles sur la boutique en ligne de HP, le site officiel HyperX, et chez les principaux revendeurs spécialisés.

Un excellent rapport qualité/autonomie

Avec les Cloud Flight 2 et Cloud Alpha 2, HyperX fait une proposition claire : de la qualité sonore, une grande compatibilité, du confort, et surtout, une autonomie exceptionnelle. Un combo qui devrait séduire aussi bien les gamers réguliers que les streamers ou professionnels du jeu vidéo.

Si vous cherchez un casque sans fil capable de tenir une semaine sans recharge, tout en offrant un son propre et des fonctionnalités modernes, ces nouveaux modèles valent clairement le coup d’œil.