Honor Magic V Flip 2 : fiche technique, design Jimmy Choo et date de sortie

Honor a officialisé la date de lancement de son prochain smartphone pliable à clapet, le Magic V Flip 2. Successeur direct du Magic V Flip sorti l’an dernier, le Magic V Flip 2 sera présenté le 21 août en Chine avec un design repensé, des améliorations techniques notables et une collaboration exclusive avec l’icône de la mode Jimmy Choo.

Pour cette nouvelle génération, Honor conserve l’élégante structure en métal mais modifie la disposition photo. Alors que le premier modèle arborait un capteur principal de grande taille accompagné d’un module plus petit, le Magic V Flip 2 opte pour deux objectifs identiques, probablement deux capteurs de 50 mégapixels, ce qui représenterait un bond en qualité par rapport au duo 50 mégapixels + 12 mégapixels du précédent modèle.

Le flash a été déplacé dans la partie inférieure pour maximiser la surface de l’écran externe, qui devrait rester proche de 4 pouces, soit l’un des plus grands de la catégorie.

Honor Magic V Flip 2 : Collaboration artistique avec Jimmy Choo

Honor renouvelle sa collaboration avec le célèbre créateur Dr. Jimmy Choo, maître dans l’art du luxe et de la haute couture. Le modèle « Blue Gradient » arbore un motif joaillier inspiré de cristaux et un design « étoiles brisées sur un océan profond », combinant esthétique haute couture et technologie de pointe. Ce style intègre également le motif « hobnail » déjà vu sur d’autres modèles pliables Honor.

Outre ce modèle bleu signé Jimmy Choo, le Magic V Flip2 sera proposé en violet, blanc, et gris/argent.

Caractéristiques techniques attendues

Bien que Honor n’ait pas encore confirmé toutes les spécifications, les fuites évoquent :

Processeur : Snapdragon 8 Elite ou Snapdragon 8s Gen 4

Écran interne : OLED LTPO 6,8 pouces, 2520 × 1080 px, taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz, gradation PWM haute fréquence

Mémoire et stockage : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, ou 16 Go + 1 To

Batterie : 5 500 mAh avec charge rapide 80 W — un record dans le segment des pliables compacts

Photo : double capteur arrière 50 mégapixels + 50 mégapixels, selfies optimisés avec l’écran externe

Particularité : mode selfie assisté par les caméras arrière, pour une qualité photo optimale même en autoportrait

Un concurrent direct des meilleurs pliables compacts

Avec sa plus grosse batterie jamais vue sur un petit pliable, ses améliorations photo et un écran externe géant, le Honor Magic V Flip 2 semble prêt à rivaliser avec des modèles comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 ou le futur OPPO Find N5 Flip.

En y ajoutant une touche fashion signée Jimmy Choo, Honor cible à la fois les passionnés de technologie et les amateurs de design haut de gamme.

Le prix et la disponibilité internationale restent à confirmer, mais les détails devraient être dévoilés lors de la présentation du 21 août 2025.