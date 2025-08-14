Accueil » Pékin lance les premiers Jeux mondiaux des Robots humanoïdes : sport, IA et défis réels

Pékin lance les premiers Jeux mondiaux des Robots humanoïdes : sport, IA et défis réels

Pékin lance les premiers Jeux mondiaux des Robots humanoïdes : sport, IA et défis réels

L’IA et les Large Language Model (LLM) ont déjà révolutionné nos smartphones, ordinateurs portables et appareils connectés. Mais c’est dans la robotique humanoïde que ces technologies montrent toute leur puissance.

En août 2025, cette révolution entre sur la scène mondiale avec un événement inédit : les premiers Jeux mondiaux des Robots humanoïdes, organisés à Pékin du 15 au 17 août.

Un lieu mythique transformé en arène high-tech

L’événement se déroule au National Speed Skating Oval, surnommé The Ice Ribbon, célèbre pour avoir accueilli les épreuves de patinage de vitesse lors des JO d’hiver 2022. Pour l’occasion, l’enceinte a été transformée en véritable stade de compétition robotique, intégrant :

Des zones de maintenance et de recharge dédiées.

Un réseau 5G-A optimisé pour les communications en temps réel.

Des espaces de contrôle à distance pour piloter les robots en toute sécurité.

26 disciplines, 487 épreuves et 280 équipes du monde entier

Organisés par le gouvernement municipal de Pékin, China Media Group et la World Robot Cooperation Organization, ces Jeux rassemblent 280 équipes issues de 16 pays.

Les compétitions se déclinent en quatre zones principales :

Piste de sprint élargie à 2,1 m pour les courses de robots. Terrain de football robotisé 5v5. Ring de boxe pour affrontements mécaniques. Espaces thématiques (hôpital, hôtel, entrepôt, usine) pour évaluer les compétences professionnelles.

Robots au travail : de l’hôpital à l’hôtel

Ces épreuves vont bien au-delà du sport. Elles testent l’efficacité des robots dans des scénarios réels :

Défis hospitaliers : trier et emballer des médicaments selon une prescription.

Nettoyage hôtelier : localiser des déchets dans une chambre et les éliminer.

Logistique industrielle : tri en entrepôt et manipulation de matériaux en usine.

Les équipes peuvent choisir entre opération totalement autonome (IA et vision par ordinateur) ou télé-opération (pilotage humain à distance).

Un plateau mondial de compétiteurs

La Chine aligne ses champions technologiques : Yushu Technology, Xinghaitu, Tiangong, Fourier… mais aussi ses universités de pointe, comme Tsinghua, Pékin et Shanghai Jiao Tong. Des équipes venues des États-Unis, d’Allemagne et d’autres pays complètent le tableau.

Certaines entreprises, comme Xinghaitu (soutenue par Meituan), fournissent même leurs modèles universels R1Pro et R1Lite à plusieurs équipes.

Ces Jeux ne sont pas qu’un spectacle : ils servent aussi de vitrine mondiale pour la robotique humanoïde, avec des applications directes dans la santé, l’hôtellerie et la logistique. À l’heure où les IA conversationnelles et la vision par ordinateur progressent à vitesse record, cet événement pourrait accélérer l’adoption commerciale de ces machines dans nos environnements quotidiens.