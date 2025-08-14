Accueil » Windows 11 : un compagnon IA intégré à la barre des tâches arrive bientôt

Microsoft semble vouloir placer l’intelligence artificielle partout dans Windows 11. Selon des informations repérées dans les dernières versions Insider Preview, l’éditeur travaille sur une nouvelle fonctionnalité baptisée « agentic companions » : un assistant IA directement intégré à la barre des tâches.

Les références trouvées dans le code indiquent qu’un bouton dédié pourrait bientôt apparaître dans la barre des tâches de Windows 11. Ce compagnon IA serait capable d’offrir une aide contextuelle en fonction de l’activité en cours : recherche d’informations, actions rapides, ou même exécution de tâches complexes.

Le terme agentic — employé par Microsoft ces derniers mois — fait référence à un système capable d’agir de manière autonome. Même si la mention a disparu des dernières builds (probablement pour brouiller les pistes), l’idée d’un Windows « proactif » reste au cœur de cette évolution.

Copilot, mais en plus autonome ?

Cet agent pourrait offrir une aide contextuelle selon l’activité en cours, qu’il s’agisse de rechercher une information, d’organiser un document ou de lancer une action rapide.

Il est probable que Copilot, l’assistant IA maison de Microsoft, soit au centre de ce dispositif. Mais la question reste ouverte : ce compagnon IA restera-t-il limité à Copilot, ou pourra-t-il accueillir d’autres assistants comme ChatGPT ou Gemini ?

Cette nouveauté pourrait aussi tirer parti de Copilot Vision, une fonction capable « d’observer » l’écran de l’utilisateur et d’identifier textes ou images pour proposer des actions pertinentes. Associée à la nouvelle fonction Click To Do (similaire à Entourer pour chercher de Google), elle pourrait rendre l’assistant encore plus interactif.

Un risque d’overdose d’IA ?

Si certains utilisateurs se réjouissent d’avoir un assistant intelligent toujours accessible, d’autres craignent une surabondance de fonctionnalités IA dans Windows 11. Entre Copilot, Copilot Vision, Click To Do et maintenant un « agentic companion », la frontière entre aide utile et surcharge numérique pourrait vite être franchie.

La clé sera probablement de laisser le choix aux utilisateurs : un assistant optionnel et désactivable pourrait séduire les curieux sans frustrer ceux qui préfèrent un environnement épuré.

Une arrivée encore mystérieuse

Pour l’instant, Microsoft n’a pas communiqué de date de lancement officielle. Cette fonctionnalité pourrait être réservée dans un premier temps aux Copilot+ PC, optimisés pour les nouvelles expériences IA.

Quoi qu’il en soit, cette évolution confirme la stratégie de Microsoft : faire de Windows 11 un système plus intelligent, proactif et contextuel, capable d’anticiper les besoins de ses utilisateurs… mais aussi de tester les limites de leur tolérance à l’IA omniprésente.

Déploiement parallèle des apps légères Microsoft 365

En parallèle, Microsoft lance pour les utilisateurs professionnels une série de mini-applications intégrées à la barre des tâches, destinées à accélérer l’accès aux outils Microsoft 365 :

People Companion : pour consulter l’organigramme de l’entreprise, rechercher un contact et initier un message Teams, un appel ou un e-mail.

File Search : pour retrouver rapidement un fichier dans OneDrive, SharePoint, Teams ou Outlook, avec aperçu et options de partage.

Calendar Companion : pour voir ses rendez-vous, rechercher un événement ou rejoindre une réunion directement depuis la barre des tâches.

Ces applications, déjà testées en bêta depuis plusieurs mois, sont désormais déployées globalement. Elles se lancent automatiquement au démarrage si la suite Microsoft 365 est installée, mais les administrateurs IT et les utilisateurs peuvent désactiver cette option.