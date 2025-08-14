Accueil » Instagram teste « Picks » : une nouvelle fonctionnalité pour rapprocher les amis autour de passions communes

Instagram continue sa transformation pour devenir bien plus qu’une simple plateforme de partage de photos. Selon des informations rapportées par TechCrunch, Meta prépare discrètement une nouvelle fonctionnalité baptisée « Picks » dans Instagram.

L’objectif : permettre aux utilisateurs de mettre en avant leurs films, séries, livres, jeux ou musiques préférés… et de repérer instantanément les points communs avec leurs amis.

Comment fonctionne « Picks » dans Instagram ?

Le principe est simple : chaque utilisateur pourra créer, depuis son profil, une liste personnalisée de ses centres d’intérêt. Lorsqu’un ami consultera ce profil, Instagram mettra automatiquement en évidence les passions partagées.

Par exemple, si deux amis affichent Dune comme film favori ou un même groupe de musique, l’application signalera la correspondance, facilitant ainsi les discussions et interactions.

Ce type de mise en relation existe déjà sur des applications comme Bumble ou via les playlists collaboratives de Spotify, mais intégré directement à l’écosystème Instagram, l’impact pourrait être bien plus important.

Un levier pour l’engagement… avec des risques

Avec Picks, Meta espère augmenter le temps passé sur l’application en multipliant les conversations autour de goûts communs. Cette stratégie s’inscrit dans les priorités annoncées par Adam Mosseri pour 2025 : « Aider les gens à se connecter avec leurs amis autour de ce qu’ils découvrent sur Instagram, rendre la consommation de contenu plus interactive et sociale, et explorer de nouvelles manières de créer des liens ».

Cependant, cette nouveauté pourrait soulever des inquiétudes. Les récentes polémiques autour de Instagram Map (permettant le partage de localisation) montrent que les questions de vie privée restent très sensibles. Certains craignent que la mise en avant des centres d’intérêt soit exploitée à des fins publicitaires ou entraîne des situations inconfortables.

Une pièce d’un puzzle plus vaste

« Picks » n’arrive pas seul. Instagram a déjà lancé :

Le repost pour Reels et publications, avec un onglet dédié.

Un onglet « Amis » dans Reels pour mettre en avant les contenus des proches.

L’intégration Spotify pour partager en temps réel sa musique.

Ces outils rappellent la dynamique sociale de Snapchat ou TikTok, où la spontanéité et l’interaction sont centrales. Mais certains utilisateurs sur X (ex-Twitter) dénoncent un risque de surcharge fonctionnelle et un Instagram « trop chargé ».

Confidentialité et régulation : la ligne rouge à ne pas franchir

Meta est déjà sous le feu des régulateurs sur ses pratiques de collecte et d’utilisation des données. Si « Picks » alimente davantage l’algorithme avec des données personnelles, cela pourrait attirer l’attention des autorités.

La plateforme devra rassurer sur le contrôle utilisateur (choisir ce qui est affiché ou non), et la protection des mineurs (déjà renforcée par la mise à jour de juillet 2025).

En multipliant les fonctionnalités sociales, Instagram cherche clairement à retenir les jeunes utilisateurs et à contrer la domination de TikTok dans la découverte de contenus. « Picks » pourrait devenir un outil puissant s’il est simple à utiliser, s’il favorise de vraies conversations plutôt que des interactions superficielles et s’il respecte la vie privée des utilisateurs.

Mais si l’outil se révèle intrusif ou peu adopté, il rejoindra rapidement la liste des fonctions oubliées.