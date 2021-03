Insta360 GO 2 : une mini caméra d’action quasiment invisible à 320 €

Les caméras d’action sont très nombreuses de nos jours, mais elles partagent presque toutes les mêmes conceptions. Elles se focalisent sur l’enregistrement vidéo, que ce soit pour le sport, le plaisir ou même des preuves, mais elles peuvent aussi parfois gêner en raison de leur encombrement et de leur poids. Insta360 s’est fait un nom avec ses caméras discrètes à 360 degrés et, plus tard, avec ses propres caméras d’action. Avec la nouvelle Insta360 GO 2, l’entreprise rassemble toutes ses leçons durement gagnées dans un petit châssis qui disparaît presque de la vue.

Qualifier la Insta360 GO 2 de « petite » est presque un euphémisme. Avec ses dimensions de 52,9 x 23,6 x 20,7 mm, elle semble minuscule, même dans la paume de votre main. Elle est donc parfaite pour être suspendue à un pendentif autour du cou, accrochée à un serre-tête ou même collée à l’extérieur de votre voiture, ce qui en fait le parfait point de vue pour l’action. En outre, avec un poids de 27 g, la caméra de vlogging est une amélioration significative par rapport à sa prédécesseure.

Malgré sa taille, la petite caméra d’action ne manque guère de caractéristiques. Elle est dotée d’un capteur de 1/2.3 pouces qui peut enregistrer des vidéos jusqu’à 1440 p à 30 images par seconde. Elle prend même en charge les fonctions désormais célèbres de Insta360, comme la stabilisation « FlowState » qui révolution l’enregistrement sans cardan, le mode hyperlapse TimeShift et le ralenti à 1080 p à 120 images/seconde.

Étant donné toutes les fonctionnalités et de tous les modes que cette nouvelle caméra d’action prend en charge, il est presque incroyable que Insta360 ait réussi à garder la GO 2 aussi minuscule.

La Insta360 Go 2 est également éligible au statut de caméra d’action grâce à sa résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie qu’elle est capable de supporter une immersion dans l’eau, et à ses capacités de stabilisation de l’image.

Très alléchante

Comme pour tout autre produit de la gamme Insta360, les accessoires et les logiciels sont des éléments importants de l’expérience. Le boîtier de charge, par exemple, permet non seulement d’utiliser l’appareil pendant plus de 2 heures, mais il peut également servir de télécommande, de trépied ou de poignée. L’application mobile complémentaire ne sert pas seulement de prévisualisation à distance pour la caméra, elle permet également aux utilisateurs de monter les séquences après coup ou de laisser l’IA faire le travail, le tout sans utiliser de câbles pour connecter la caméra au smartphone.

La Insta360 GO 2 est maintenant disponible au prix de 319,99 euros, et elle est livré en standard avec le boîtier de charge, le pendentif magnétique, le Easy Clip, le support pivotant et la protection de l’objectif. Étant donné son design plutôt mignon, la société n’a pas pu résister à l’envie de réaliser des designs personnalisés au prix de 10 euros.