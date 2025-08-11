Accueil » Huawei Mate 80 : un système de refroidissement actif inédit pour booster les performances

Huawei prépare déjà sa prochaine génération de smartphones premium, la série Mate 80, attendue dans le courant de l’année. Après un Mate 70 lancé en novembre dernier et équipé de la puce maison Kirin 9020 gravée en 7 nm, la marque chinoise semble vouloir frapper fort côté innovation matérielle.

Selon une fuite du leaker Digital Chat Station sur Weibo, Huawei travaillerait sur un système de refroidissement actif inédit pour un smartphone, combiné à une batterie au silicium-carbone de grande capacité.

La nouveauté la plus marquante résiderait dans un ventilateur miniaturisé couplé à un conduit d’air destiné à maintenir au frais le processeur principal et les modules photo lors des usages intensifs.

Le système serait astucieusement intégré :

Ventilateur : placé dans la partie inférieure du module photo circulaire.

Conduit d’air : situé sur la tranche du téléphone pour faciliter la circulation et l’évacuation de la chaleur.

Huawei aurait également pensé à la résistance à l’eau. L’air circulerait dans un circuit isolé du reste des composants pour éviter toute infiltration de poussière ou d’humidité, maintenant ainsi une certification IP élevée.

Huawei Mate 80 : Batterie silicium-carbone et gains de performance

La combinaison de ce système de refroidissement actif avec une batterie silicium-carbone pourrait permettre :

Des performances soutenues plus longtemps, notamment en jeu ou lors d’un usage photo/vidéo intensif.

Moins de throttling thermique, donc des fréquences CPU/GPU plus stables.

Une meilleure autonomie, grâce à la densité énergétique plus élevée du silicium-carbone par rapport au lithium-ion classique.

Une première pour Huawei… mais pas dans l’industrie

Si l’idée semble novatrice pour un flagship Huawei, elle n’est pas totalement inédite dans le monde du smartphone. Oppo a déjà annoncé un système similaire sur son K13 Turbo certifié IP68/IP69, qui devrait arriver sur le marché bien avant les Mate 80, et à un tarif beaucoup plus abordable.

La vraie question sera donc : Huawei parviendra-t-il à se démarquer par des performances et une efficacité supérieures ?

Quand attendre la sortie des Mate 80 ?

Huawei n’a pas encore confirmé de date, mais, si la marque conserve son calendrier habituel, la présentation pourrait avoir lieu à l’automne 2025.

La série devrait toujours embarquer une nouvelle génération de puce Kirin, plutôt que les dernières Snapdragon ou Dimensity, misant sur l’optimisation maison plutôt que sur la course aux nanomètres.

Avec ce refroidissement actif intégré et une batterie de nouvelle génération, Huawei pourrait offrir un smartphone capable de tenir des performances maximales sur la durée, un atout rare sur mobile.

Reste à voir si cette technologie sera suffisamment efficace et silencieuse pour séduire, ou si elle restera un gadget réservé aux passionnés de performances.