Commencez avec GitHub Copilot : un guide pour les développeurs

Si vous apprenez à coder ou si vous avez besoin d’un peu d’aide pour les parties les plus difficiles de votre script ou de votre application, vous pouvez envisager d’utiliser Copilot. L’article présente GitHub Copilot, un outil d’intelligence artificielle basé sur le cloud développé par GitHub, désormais propriété de Microsoft et OpenAI.

Conçu pour aider les utilisateurs de Visual Studio Code, Visual Studio, Neovim, et les environnements de développement intégrés (IDE) de JetBrains, GitHub Copilot vise à rendre la programmation plus efficace et moins intimidante. En s’appuyant sur les vastes répertoires de code (repositories en anglais) sur GitHub, cet assistant AI offre une assistance en temps réel pendant que vous codez dans VS Code, agissant comme un copilote pour les développeurs.

Pour ceux qui passent leurs journées (et parfois leurs nuits) plongés dans le code, GitHub Copilot est un complément précieux à leur boîte à outils. C’est comme avoir un copilote dans le cockpit d’un avion, mais pour le codage.

Apprendre à utiliser GitHub Copilot

L’utilisation de GitHub Copilot est simple. Pour commencer avec GitHub Copilot, les utilisateurs doivent simplement accéder à la vue Extensions dans VS Code, rechercher “GitHub Copilot”, et cliquer sur “Installer”.

Avant de commencer, la connexion à un compte GitHub est nécessaire pour que Copilot accède aux bibliothèques de code nécessaires à l’assistance. Une fois connecté, vous pouvez personnaliser le comportement de Copilot dans les paramètres de VS Code pour qu’il réponde à vos besoins spécifiques.

En effet, maintenant que vous êtes connecté, il est temps d’adapter Copilot à vos besoins spécifiques. VS Code vous permet d’ouvrir les paramètres avec Ctrl+ , ou en cliquant sur l’icône d’engrenage et en sélectionnant Settings. Ici, vous pouvez ajuster le comportement de Copilot à votre convenance. Que vous travailliez avec certains types de fichiers ou de langages de programmation, vous pouvez configurer Copilot pour qu’il vous assiste quand et comment vous en avez besoin.

GitHub Copilot se distingue par ses capacités d’auto-complétion robustes, suggérant des extraits de code et des structures que vous pouvez utiliser pour accélérer votre flux de travail. De plus, il offre la possibilité d’obtenir des explications pour certaines portions de code, ce qui est particulièrement utile pour comprendre des fonctions complexes ou générer de la documentation à la volée.

En plus d’écrire du code, Copilot fournit également une aide contextuelle, permettant aux utilisateurs d’accéder à des menus qui expliquent ou documentent le code avec lequel ils travaillent. Cet aspect est précieux pour décrypter des codes complexes ou comprendre le travail d’un collègue.

Prix de GitHub Copilot

Verdict

GitHub Copilot est présenté comme plus qu’un simple outil ; c’est un compagnon pour les développeurs cherchant à améliorer leur productivité et la qualité de leur code. En installant et configurant Copilot comme décrit, les développeurs peuvent commencer à bénéficier du codage assisté par IA. Alors que l’IA continue d’apprendre et de s’améliorer, l’assistance qu’elle fournit évoluera également, transformant la manière dont les développeurs codent, une suggestion à la fois.

GitHub Copilot est donc un assistant inestimable pour les développeurs de tous niveaux, offrant une expérience d’apprentissage et aidant à adopter de nouveaux modèles de codage et meilleures pratiques.

Cet article a couvert les bases de l’utilisation de GitHub Copilot dans VS Code, mais il y a encore beaucoup à découvrir. À l’avenir, on se penchera sur les fonctionnalités avancées de l’interface utilisateur dans VS Code qui améliorent la fonctionnalité de Copilot. Ces fonctionnalités offriront des options de personnalisation plus poussées et rationaliseront davantage votre processus de codage.