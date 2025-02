GitHub Copilot : le mode agent révolutionne le développement avec l’IA !

GitHub a récemment introduit le « mode agent » pour GitHub Copilot, enrichissant ainsi son outil d’IA pour le développement de logiciels. Cette nouvelle fonctionnalité permet à Copilot de générer, refactorer et déployer du code sur l’ensemble des fichiers d’une base de code organisationnelle via une simple commande.

Le mode agent permet à Copilot d’itérer sur son propre code, de corriger automatiquement les erreurs et d’exécuter des commandes terminales nécessaires pour accomplir une tâche demandée. De plus, GitHub Copilot peut désormais déduire des tâches supplémentaires non spécifiées, mais nécessaires à la réalisation de la demande initiale.

En parallèle, GitHub a dévoilé « Project Padawan », une initiative visant à développer un agent logiciel entièrement autonome capable de gérer indépendamment des tâches de développement complètes.

Ce projet vise à intégrer Copilot en tant que contributeur à chaque dépôt sur GitHub, permettant aux utilisateurs d’assigner une issue à Copilot, qui se chargera ensuite du développement du code, de la configuration du dépôt et de l’assignation des relecteurs humains pour le code final.

Ces avancées s’inscrivent dans une tendance croissante de l’IA agentique dans le développement logiciel, avec des acteurs tels que Cursor, Replit, Bolt et Lovable entrant sur le marché des outils de développement assistés par l’IA. GitHub, avec sa vaste base d’utilisateurs et son intégration profonde dans les workflows des développeurs, renforce sa position en offrant des fonctionnalités d’IA de plus en plus autonomes.

Le mode agent de GitHub Copilot est actuellement disponible en preview et nécessite l’utilisation de VS Code Insiders. Aucune information sur la tarification ou la date de disponibilité générale n’a été communiquée pour le moment.

Pour une présentation détaillée de ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez consulter la vidéo suivante :