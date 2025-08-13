Perplexity veut racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

La startup d’IA Perplexity a surpris le monde de la tech en proposant 34,5 milliards de dollars pour racheter Google Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde. L’offre, révélée par The Wall Street Journal et Bloomberg, dépasse largement la propre valorisation de Perplexity, estimée à 18 milliards de dollars.

Selon un porte-parole de la société, l’offre a été envoyée mardi, quelques mois après que Perplexity avait déclaré qu’elle tenterait de racheter Chrome si le gouvernement contraignait Google à se séparer de son navigateur.

Un pari audacieux… et improbable pour Perplexity

Google n’a jamais laissé entendre qu’il était prêt à vendre Chrome, et aucun tribunal n’a ordonné une telle cession pour l’instant. Pourtant, Perplexity semble prendre les devants.

Dmitry Shevelenko, directeur commercial de la startup, a affirmé à Bloomberg que plusieurs grands fonds d’investissement avaient accepté de financer intégralement la transaction. De plus, Perplexity promettrait d’investir plus de 3 milliards de dollars dans Chrome et son moteur open source Chromium au cours des deux prochaines années si Google acceptait la vente.

Pas la première tentative de rachat surprise

Cette offre n’est pas un coup isolé. Plus tôt cette année, Perplexity avait déjà proposé de racheter TikTok, autre géant du numérique, sans que la démarche n’aboutisse.

L’entreprise, connue pour son moteur de recherche basé sur l’IA, développe aussi Comet, un navigateur qui mise sur l’intelligence artificielle comme outil central de navigation et de recherche, un positionnement en concurrence directe avec Google.

Pourquoi Chrome intéresse Perplexity ?

Chrome est aujourd’hui le navigateur dominant, avec plus de 60 % de parts de marché selon StatCounter. En l’acquérant, Perplexity obtiendrait :

Un accès direct à des centaines de millions d’utilisateurs.

Une base solide pour intégrer ses technologies d’IA à grande échelle.

Un contrôle sur Chromium, utilisé aussi par Microsoft Edge, Brave ou Opera.

Mais un tel rachat soulèverait d’importantes questions réglementaires sur la concurrence et la protection des données.

Un scénario peu probable… mais révélateur

Même si l’offre a peu de chances d’aboutir, elle illustre la stratégie agressive de Perplexity pour se positionner comme un acteur majeur face aux géants Google, Microsoft et OpenAI. L’entreprise capitalise sur la tendance croissante à combiner IA et navigation web, un marché qui pourrait peser plusieurs dizaines de milliards dans les années à venir.