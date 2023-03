Samsung annonce les Galaxy A54 et Galaxy A34

Samsung vient de présenter les Galaxy A54 et Galaxy A34, ses derniers smartphones 5G de milieu de gamme de la série A. Le Galaxy A54 est doté d’un écran Super AMOLED Infinity-O full HD+ d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz de 6,4 pouces et remplace le SoC Exynos 1280 par le tout dernier Exynos 1380.

Le Galaxy A54 est doté d’un nouveau capteur photo arrière de 50 mégapixels, tout en conservant le capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et le capteur photo macro de 5 mégapixels, mais il n’est pas équipé d’un capteur de profondeur. Il dispose d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le A34 est doté d’un écran Super AMOLED Infinity-U de 6,6 pouces full HD+ à 120 Hz, contre 90 Hz pour son prédécesseur, et d’un SoC Dimensity 1080. Il conserve le capteur photo arrière de 48 mégapixels, le capteur photo ultra grand angle de 8 mégapixels et l’appareil photo macro de 5 mégapixels, mais il n’a pas de capteur de profondeur. Il est doté d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

Les smartphones sont dotés d’une stabilisation optique de l’image (OIS) et d’une stabilisation numérique de l’image vidéo (VDIS) améliorées. L’entreprise met en avant la Nightography et les capacités de l’IA dans les smartphones. Les utilisateurs peuvent également supprimer les ombres et les reflets indésirables pour la première fois dans la série Galaxy A, grâce à des outils d’édition améliorés.

Samsung affirme que les deux écrans ont été améliorés pour une visibilité extérieure étonnante, même en plein soleil, sans révéler les détails exacts de la luminosité. Avec le Vision Booster amélioré et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, les écrans suivront les utilisateurs lorsqu’ils passeront d’une condition d’éclairage à l’autre, a déclaré l’entreprise.

Les Galaxy A54 5G et Galaxy A34 5G fonctionnent sous Android 13 avec One UI 5.1, et l’entreprise garantit jusqu’à quatre générations de mises à jour du système d’exploitation et cinq ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones.

La sécurité mobile Samsung Knox de niveau défense, le tableau de bord de la vie privée, le partage privé et bien d’autres choses encore sont disponibles. Les smartphones sont classés IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Caractéristiques du Galaxy A54

Écran Super AMOLED Infinity-O HDR de 6,4 pouces FHD+ (1080×2400 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur octa-core Exynos 1380 avec GPU Mali-G68 MP5

6 Go/8 Go de RAM avec 128 Go/256 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To par une carte micro SD

Android 13 avec Samsung One UI 5.1

Double SIM hybride (nano + nano / microSD)

Caméra arrière 50 mégapixels avec ouverture f/1,8, OIS, caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels avec ouverture f/2,2, capteur de profondeur de 5 mégapixels avec ouverture f/2,4, flash LED

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2,2

Capteur d’empreintes digitales intégré

Dimensions de l’appareil : 158,2 x 76,7 x 8,2 mm ; Poids : 202 g

USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Résistant à la poussière et à l’eau (IP67)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25W

Caractéristiques du Galaxy A34

Écran Super AMOLED Infinity-U de 6,6 pouces full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur octa-core MediaTek Dimensity 1080 avec GPU Mali-G68 MC4

6 Go/8 Go de RAM avec 128 Go/256 Gode stockage interne, extensible jusqu’à 1 To par une carte micro SD

Double SIM hybride (nano + nano / microSD)

Capteur photo arrière de 48 mégapixels avec ouverture f/1,8, OIS, capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels avec ouverture f/2,2, capteur photo macro de 5 mégapixels avec ouverture f/2,4, flash LED

Capteur photo frontal de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2

Capteur d’empreintes digitales intégré

Dimensions de l’appareil : 161,3 x 78,1 x 8,2 mm ; Poids : 199 g

USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Résistant à la poussière et à l’eau (IP67)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou à double fréquence, USB Type-C, NFC

Batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25W

Prix et disponibilité

Le Galaxy A54 est disponible dans les coloris Lime, Graphite, Lavande et en Blanc et le Galaxy A34 est disponible dans les coloris Lime, Graphite, Lavande et en Argenté. Les prix sont les suivants

Galaxy A54 8 Go de RAM + 128 Go de stockage — 489 euros

Galaxy A54 8 Go de RAM + 256 Go de stockage — 539 euros

Galaxy A34 6 Go de RAM + 128 Go de stockage — 389 euros

Galaxy A34 8 Go de RAM + 256 Go de stockage — 459 euros

Ces deux modèles font l’objet d’une offre de lancement jusqu’au 30 avril. Pendant cette période, les personnes faisant l’acquisition d’un Galaxy A34 5G ou Galaxy A54 5G se verront offrir une paire de Galaxy Buds2.