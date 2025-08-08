Dashlane supprime son offre gratuite : que faire maintenant ?

La fin d’une ère approche pour les utilisateurs du gestionnaire de mots de passe Dashlane. Dans une décision marquante annoncée sur son blog officiel, Dashlane a confirmé la suppression totale de son offre gratuite à partir du 16 septembre 2025.

À compter de cette date, les comptes gratuits passeront en mode lecture seule : les utilisateurs pourront exporter leurs données, mais ne pourront plus modifier ni ajouter de mots de passe.

Un sursis d’un an est toutefois prévu jusqu’en septembre 2026 pour récupérer les informations stockées.

Ce changement s’inscrit dans une stratégie de recentrage sur les fonctionnalités premium, selon Dashlane, qui souhaite concentrer ses ressources sur l’amélioration des services payants, comme la surveillance du dark web, la synchronisation multi-appareils ou encore l’accès à un VPN intégré. Une décision qui bouleverse l’équilibre économique du modèle freemium historiquement dominant dans le secteur.

Dashlane : Une stratégie de monétisation assumée

Dashlane n’en est pas à son premier ajustement. En mai 2024 déjà, l’offre gratuite avait été restreinte à 25 identifiants maximum, contre un stockage illimité auparavant. Cette fois, la coupe est franche : plus aucune interaction possible avec le coffre-fort, sauf pour exporter ses mots de passe.

L’entreprise justifie ce virage par une volonté d’investir dans des fonctionnalités haut de gamme, plus rentables et plus innovantes, notamment pour les clients professionnels et les utilisateurs exigeants. Le plan Premium individuel est proposé à 4,99 $/mois, avec une formule Famille à 7,49 $/mois pour 10 utilisateurs. À ce prix, Dashlane inclut notamment une analyse de failles de sécurité et des outils avancés de protection de la vie privée.

Que faire si vous utilisez Dashlane gratuitement ?

Si vous êtes actuellement utilisateur du plan gratuit, voici ce qui vous attend :

Vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours de Dashlane Premium avant de devoir choisir entre payer ou exporter vos données.

Au-delà de cette période, votre compte deviendra verrouillé en lecture seule.

Vous aurez jusqu’en septembre 2026 pour exporter vos données au format CSV et migrer vers une autre solution.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont contrastées. Beaucoup d’utilisateurs regrettent ce changement brutal, tandis que d’autres en profitent pour explorer des alternatives plus souples et gratuites.

Quelles alternatives gratuites à Dashlane ?

Heureusement, le marché ne manque pas d’options fiables et économiques. Voici quelques alternatives populaires :

Proton Pass : lancé en 2023 par Proton (créateurs de Proton Mail), il propose un coffre-fort illimité, 2FA intégré et alias email, le tout gratuitement. L’entreprise propose même des incentives pour migrer depuis Dashlane.

Bitwarden : une solution open source robuste, entièrement gratuite pour un usage personnel, avec synchronisation illimitée et code transparent. Très appréciée pour sa politique de sécurité claire.

Trousseau iCloud : intégré gratuitement à l’écosystème Apple, il permet une gestion fluide des mots de passe, cartes bancaires et codes de vérification sur iPhone, iPad et Mac.

Un signal fort dans l’industrie de la cybersécurité

Cette suppression reflète un changement plus large dans le secteur. Les gestionnaires de mots de passe, longtemps basés sur des modèles freemium, cherchent désormais à rentabiliser leurs services face à la montée des coûts liés aux technologies de chiffrement et à la lutte contre les fuites de données.

Des concurrents comme LastPass ont eux aussi restreint leurs fonctionnalités gratuites, ce qui a entraîné une forte migration vers des outils plus ouverts. Selon un article de Cybernews, cette tendance pourrait provoquer une consolidation du marché, avec le risque de disparition de certains acteurs incapables de rivaliser sur l’innovation.

Ce que les experts recommandent

À l’approche de l’échéance, les spécialistes en cybersécurité conseillent :

D’effectuer un audit complet de vos mots de passe avant de changer de service.

De tester les alternatives pour trouver celle qui s’intègre le mieux à votre environnement numérique.

De privilégier les solutions open source ou avec une politique claire de non-revente des données.

Vers la fin des services gratuits de confiance ?

En supprimant son offre gratuite, Dashlane prend le pari de la valeur perçue : convaincre les utilisateurs que la sécurité de leurs données mérite d’être payée. Mais dans un contexte où les solutions alternatives gratuites gagnent en maturité, cette décision pourrait fragiliser la fidélité d’une partie de sa base utilisateur.

Ce changement est aussi révélateur d’un fait simple : la cybersécurité a un coût, et l’époque où l’on pouvait stocker ses identifiants sans payer touche à sa fin. Plus que jamais, les internautes doivent faire un choix éclairé entre confort, confidentialité, et coût.