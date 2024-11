Accueil » Proton Drive et Docs : sécurité et collaboration au rendez-vous avec le chiffrement

Proton Drive et Docs : sécurité et collaboration au rendez-vous avec le chiffrement

Proton Drive et Docs : sécurité et collaboration au rendez-vous avec le chiffrement

Proton vient de renforcer le chiffrement de son service de stockage cloud, avec l’objectif d’améliorer la productivité et la collaboration sécurisée pour ses utilisateurs dans le monde entier. En outre, Proton Drive et Proton Docs viennent de recevoir une mise à jour majeure, offrant désormais des outils de collaboration et de partage améliorés. Proton Docs, inclus dans Proton Drive, permet aux utilisateurs d’accéder à l’historique des versions d’un document, de suggérer des modifications et bien plus encore.

Lancé en juillet 2024, Proton Docs s’est positionné comme une alternative à Google Docs, mais avec un atout majeur : un chiffrement de bout en bout. Parfait pour les documents sensibles. Cependant, Proton Docs manquait de fonctionnalités de collaboration en temps réel jusqu’à cette mise à jour.

Le nouveau « Mode Suggestion » permet aux équipes de collaborer de manière fluide sur un document, en laissant des suggestions ou des « modifications proposées » que chaque membre peut suivre, modifier, supprimer ou approuver. Grâce au contrôle de version, il est possible de revenir à une version antérieure du document, ce qui assure la récupération d’éventuelles modifications perdues.

Ce mode est très analogue à celui de Google Docs, mais ici, la collaboration est totalement sécurisée et chiffrée.

La société a clairement indiqué qu’elle visait à surpasser ses concurrents, comme Google Docs et Notion, qui, eux, n’offrent pas encore de chiffrement de bout en bout. Avec cette avancée, Proton espère attirer les utilisateurs soucieux de la confidentialité de leurs données dans un environnement collaboratif sécurisé.

Partage sécurisé des documents

La collaboration sécurisée n’est efficace que si le partage des documents est également protégé. Contrairement à Google Docs, qui limite les options de protection pour les liens partagés, Proton Docs permet de protéger les liens avec un mot de passe. Cela signifie que même Proton ne peut pas accéder au contenu des documents sans ce mot de passe, offrant ainsi une confidentialité maximale.

En parallèle, Proton Drive introduit des liens de partage publics sécurisés, offrant aux utilisateurs un contrôle sur les dates d’expiration et les autorisations de lecture des documents. Cette fonctionnalité permet de partager des fichiers de manière sécurisée, en assurant un accès limité dans le temps et ajustable selon les besoins de confidentialité.

Améliorations dans Proton Drive

La mise à jour intègre également des nouveautés pour l’application Windows de Proton Drive, qui inclut désormais un espace « Partagé avec moi ». Cet espace regroupe tous les documents partagés par d’autres utilisateurs, organisés en un seul endroit pour une navigation simplifiée.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Proton Docs et Proton Drive se démarquent en tant qu’outils de productivité axés sur la sécurité et la confidentialité, idéals pour les professionnels traitant des informations sensibles. Ces améliorations offrent une alternative sérieuse aux solutions traditionnelles comme Google Docs pour ceux qui placent la sécurité et le contrôle de leurs données au premier plan.