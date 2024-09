Apple Watch : l’apnée du sommeil enfin détectée, la FDA donne son feu vert !

Lors du lancement de l’iPhone 16, Apple a annoncé la dernière Apple Watch Series 10 avec des écrans plus grands, une puce S10, la détection de l’apnée du sommeil et la prise en charge de la charge rapide. Un peu plus tôt dans la semaine, la Food and Drug Administration américaine a publié l’approbation de la détection de l’apnée du sommeil pour les nouveaux modèles d’Apple Watch.

Ce feu vert arrive à point nommé, quelques heures avant la disponibilité de l’Apple Watch Series 10 (20 septembre). La fonction de détection de l’apnée du sommeil arrivera dans le cadre de la version watchOS 11 qui est déjà sortie.

L’apnée du sommeil est un trouble potentiellement grave dans lequel la respiration d’une personne est interrompue pendant son sommeil. Bien que ces interruptions respiratoires ne soient pas dangereuses, elles perturbent le sommeil, ce qui peut entraîner des risques pour la santé physique et mentale. La forme la plus courante est l’apnée obstructive du sommeil, où les muscles de la gorge s’affaissent et bloquent la circulation de l’air dans les poumons.

Les méthodes traditionnelles de détection de l’apnée du sommeil exigent que la personne soupçonnée de souffrir d’apnée du sommeil séjourne dans une clinique et porte divers instruments. Une autre solution consisterait à lui donner un appareil plus simple à porter toute la nuit à la maison. La nouvelle Apple Watch simplifierait grandement la détection de l’apnée du sommeil. La smartwatch utilisera l’accéléromètre intégré pour détecter les troubles respiratoires. Une fois activée, cette fonction nécessitera au moins 10 nuits de données de suivi du sommeil réparties sur 30 jours pour déterminer si l’utilisateur doit consulter un médecin.

Les perturbations respiratoires sont une nouvelle mesure innovante de l’Apple Watch qui utilise l’accéléromètre pour détecter de petits mouvements au niveau du poignet associés à des interruptions des schémas respiratoires normaux pendant le sommeil. Tous les 30 jours, l’Apple Watch analysera les données relatives aux perturbations respiratoires et informera les utilisateurs si elles montrent des signes cohérents d’apnée du sommeil modérée à sévère, afin qu’ils puissent parler à leur médecin des prochaines étapes, notamment d’un diagnostic et d’un traitement potentiels. — Apple

Apple précise que cette fonctionnalité est conçue pour détecter les signes d’identifier les signes d’apnée du sommeil modérée à sévère chez les personnes âgées de 18 ans et plus qui n’ont pas encore été diagnostiquées avec cette condition. Le géant technologique de Cupertino affirme également que la fonction de détection de l’apnée du sommeil est développée à l’aide d’un « apprentissage automatique avancé » et d’un « vaste ensemble de données de tests d’apnée du sommeil de qualité clinique », qui sont ensuite validés de manière approfondie dans une « étude clinique ».

Les Apple Watch qui vont offrir la détection de l’apnée du sommeil

La toute nouvelle fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil sera disponible dans le cadre de watchOS 11, et ne fonctionnera que sur trois modèles d’Apple Watch :

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9

Si vous disposez d’une Apple Watch compatible, vous pouvez vous rendre dans l’appli Santé sur votre iPhone et consulter vos perturbations respiratoires nocturnes classées comme « élevées » ou « non élevées ».

Vous pouvez également exporter un PDF montrant l’enregistrement de l’apnée du sommeil lorsque vous consultez un spécialiste ou un professionnel de la santé.