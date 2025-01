Meta et Oakley : Des lunettes connectées pour les sportifs ?

Meta Platforms Inc. travaillerait sur des lunettes connectées Oakley destinées aux athlètes et explore d’autres appareils portables, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Ces projets marquent une expansion de la division Reality Labs de Meta, qui développerait également des lunettes connectées haut de gamme, des dispositifs de réalité augmentée (AR) et des produits concurrents des AirPods et de l’Apple Watch d’Apple.

Les prochaines lunettes connectées Oakley de Meta, développées en collaboration avec EssilorLuxottica (fabricant des marques Oakley et Ray-Ban), cibleront les amateurs de sport et les athlètes. Bien que peu de détails aient été révélés, ces lunettes devraient conserver l’ADN de la marque Oakley en combinant performances sportives et design stylé.

Parmi les caractéristiques attendues, des verres polarisés pour une meilleure visibilité en extérieur, des matériaux légers et résistants adaptés aux sports d’endurance, et, potentiellement, des fonctionnalités de suivi sportif intégrées pour séduire les amateurs de fitness et les professionnels.

Baptisées en interne « Supernova 2 », les lunettes seraient conçues pour répondre aux besoins des cyclistes et des athlètes pratiquant des sports en extérieur. Les Supernova 2 s’inspireraient des lunettes Oakley Sphaera, mais avec des ajustements notables pour intégrer la technologie de Meta. Contrairement aux Ray-Ban Meta actuelles, qui intègrent leurs caméras sur les côtés, les Supernova 2 positionneraient la caméra au centre de la monture. Cette conception vise à offrir une meilleure perspective pour les cyclistes et autres sportifs.

Bien que le rapport ne détaille pas les autres fonctionnalités potentielles, on peut supposer que ces lunettes incluront des caractéristiques analogues aux Ray-Ban Meta : capture photo et vidéo, commandes vocales, et diffusion audio via des haut-parleurs intégrés.

En plus de la collaboration avec Oakley, Meta préparerait également un modèle de lunettes intelligentes haut de gamme, connu en interne sous le nom de Hypernova. Ces lunettes incluraient :

Un écran intégré sur la partie inférieure droite du verre pour afficher des informations directement dans le champ de vision de l’utilisateur.

Une intégration fluide avec l'écosystème Meta , permettant de consulter des notifications, des applications simples ou des photos.

Un prix estimé autour de 1 000 dollars, positionnant ce produit comme une option premium pour les utilisateurs technophiles.

Orion : Les vraies lunettes de réalité augmentée de Meta

À plus long terme, Meta progresse sur son premier produit de réalité augmentée (AR) véritable, connu sous le nom de Orion et prévu pour 2027. Ces lunettes pourraient représenter une avancée majeure dans la technologie portable avec des fonctionnalités telles que :

Des projections holographiques pour des expériences immersives.

Une conscience spatiale avancée, permettant une interaction précise avec des objets virtuels.

Un design qui intègre harmonieusement les informations numériques dans le monde physique.

Si ces lunettes tiennent leurs promesses, elles pourraient révolutionner la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur environnement numérique et physique.

Des appareils portables concurrents de l’Apple Watch et des AirPods

Meta envisagerait également de se lancer sur le marché des montres connectées et des écouteurs sans fil, en concurrence directe avec les Apple Watch et AirPods.

Montres connectées : Ces appareils pourraient intégrer des fonctionnalités avancées de suivi de la condition physique, une compatibilité avec les lunettes AR de Meta, et une intégration avec ses plateformes sociales.

Écouteurs : Conçus pour rivaliser avec les AirPods, ils pourraient offrir une qualité sonore améliorée, une intégration vocale avec les assistants virtuels de Meta et une compatibilité avec les appareils AR/VR.

Bien que Meta ait trouvé le succès dans les appareils AR et VR avec des produits comme le Meta Quest, pénétrer le marché du matériel grand public est un défi. L’échec du Facebook Phone il y a 10 ans reste un rappel des difficultés de ce domaine.

Les plans de Meta montrent son ambition d’aller au-delà des réseaux sociaux et de l’AR/VR pour construire un écosystème matériel complet. En s’appuyant sur son expertise en technologies immersives et sur des marques renommées comme Oakley, Meta se positionne pour conquérir le lucratif marché des appareils portables.

Reste à voir si l’entreprise parviendra à concrétiser ses projets et à répondre aux attentes des consommateurs. 2025 et les années suivantes pourraient marquer une étape transformative pour les ambitions matérielles de Meta.