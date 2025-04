Gorilla Glass Ceramic : Corning repousse les limites de la résistance !

Corning, le fabricant américain derrière la majorité des verres de protection pour smartphones, vient d’annoncer une nouvelle génération de verre baptisée Gorilla Glass Ceramic.

Cette innovation promet une meilleure résistance aux chocs, tout en conservant la clarté optique qui a fait la renommée de la marque.

Comme son nom l’indique, le Gorilla Glass Ceramic intègre des matériaux céramiques, une première pour un verre de la gamme Gorilla destiné aux smartphones. Corning affirme que cette technologie permet au verre de survivre à 10 chutes consécutives d’un mètre de hauteur sur des surfaces simulant l’asphalte, c’est-à-dire une surface abrasée avec du papier de verre 180-grit. Ce type de surface est connu pour être particulièrement agressif en cas de chute.

Le Gorilla Glass Ceramic se veut ainsi plus résistant que le verre aluminosilicate traditionnel, utilisé dans de nombreux modèles actuels. Néanmoins, ce nouveau matériau ne détrône pas le plus résistant de la gamme : le Gorilla Glass Armor 2, capable, selon Corning, de résister à des chutes de 2,2 mètres sur une surface simulant le béton. Cela souligne la position intermédiaire du nouveau produit, pensé pour un meilleur compromis entre solidité et finesse.

Corning n’a pas encore révélé quelles marques adopteront ce nouveau matériau en premier, mais a confirmé qu’un appareil Motorola intégrant le Gorilla Glass Ceramic sera lancé dans les mois à venir. Le nom du modèle n’a pas été communiqué, mais il s’agira probablement d’un smartphone de milieu de gamme soucieux d’offrir une meilleure durabilité à moindre coût.

Gorilla Glass Ceramic : Une nouvelle alternative dans la gamme Gorilla

Le Gorilla Glass Ceramic semble destiné à occuper une place médiane dans la gamme Corning. Il se présente comme une alternative plus robuste que le verre standard, tout en restant plus abordable et moins épais que le Gorilla Armor 2, qui vise les smartphones premium ultra-résistants.

Avec cette annonce, Corning renforce encore sa position dominante sur le marché des protections d’écran, et propose aux fabricants une nouvelle option pour améliorer la durabilité de leurs appareils, sans sacrifier l’esthétique ou la finesse des designs modernes.